La agencia que integra Elon Musk podría entregar cheques por US$5000: en qué consiste la propuesta

Elon Musk podría impulsar un reembolso de impuestos de 5000 dólares para los ciudadanos de Estados Unidos que paguen gravámenes sobre la renta en 2025. Esta propuesta, conocida como Dividendo DOGE, busca destinar parte de los ahorros generados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) a los contribuyentes.

La idea del dividendo del DOGE que analiza Elon Musk

La idea fue presentada por James Fishback, director ejecutivo de Azoria, a través de su cuenta de X (antes Twitter). Musk respondió esa publicación y aseguró que lo consultará con el presidente Donald Trump. La principal propuesta del Dividendo DOGE consiste en utilizar el 20% de los ahorros generados por el DOGE para financiar un cheque de US$5000 por hogar.

James Fishback, director de Azoria, presentó la propuesta en X; Musk confirmó su interés y dijo que la consultarla con Trump Alex Brandon - AP

Fishback argumentó que este sistema compensaría a los contribuyentes por el uso indebido de fondos públicos y, al mismo tiempo, incentivaría la detección de fraudes y despilfarro en las agencias gubernamentales.

Esta medida se enmarca dentro del trabajo del DOGE, un organismo que se encarga de “generar ahorros en distintas áreas del gobierno” a través de recortes y despidos en agencias estatales como el Departamento de Asuntos de Veteranos y la Agencia Forestal de Estados Unidos, según informó Reuters.

Dividendo DOGE: ¿cuáles serían los beneficios y en qué consiste?

De acuerdo al comunicado de Fishback, el DOGE tiene como meta ahorrar unos US$2000 millones .

. De ese monto, US$400 mil millones se destinarían a financiar el Dividendo DOGE , que sería distribuido entre 79 millones de hogares de contribuyentes netos del impuesto federal sobre la renta en 2025 .

se destinarían a financiar el , que sería distribuido entre de contribuyentes netos del . Esto significaría que cada hogar recibiría un cheque de US$5000 que se enviará después de la expiración de DOGE en julio de 2026 .

que se enviará . “El Dividendo DOGE de Trump busca restaurar la confianza pública entre los contribuyentes y su gobierno”, comentó Fishback.

El presidente Trump expresó su apoyo al Dividendo DOGE y destacó su potencial para aumentar los ahorros y la confianza pública Alex Brandon - AP

¿Qué piensa Trump de la propuesta de Elon Musk?

Este miércoles, el presidente Trump expresó su interés en la propuesta durante una conferencia en Miami. Señaló que su administración está evaluando destinar un 20% de los ahorros del DOGE para dividendos a los ciudadanos y otro 20% para reducir la deuda nacional.

Trump también destacó que este sistema incentivaría a los ciudadanos a reportar casos de despilfarro gubernamental. “Ellos mismos lo informarán. Participan en el proceso de ahorrarnos dinero”, comentó el presidente norteamericano.

Para el republicano, esta medida aumentaría los ahorros y, en consecuencia, el monto del cheque de reembolso. En declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, Trump reafirmó su apoyo a la propuesta. “Me encanta”, aseguró de acuerdo a Associated Press.

¿Cuál es el rol de Musk en el DOGE?

Si bien Musk es señalado como la cabeza del DOGE, la Casa Blanca aclaró que “técnicamente” el CEO de Tesla no tiene un cargo formal dentro del nuevo departamento estatal, sino que es uno de los principales colaboradores del presidente Trump en la reestructuración en las agencias federales

Musk, aunque sin cargo formal en el DOGE, juega un rol clave en la reestructuración de agencias federales y en la estrategia de ahorros del gobierno Archivo

Según la información de Reuters, Musk es una de las figuras más influyentes en la estrategia del DOGE. Entre sus recomendaciones se incluyen recortes en el gasto de:

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ( NASA , por sus siglas en inglés).

( , por sus siglas en inglés). El Servicio de Impuestos Internos ( IRS , por sus siglas en inglés)

( , por sus siglas en inglés) La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Mientras tanto, el Dividendo DOGE aún está en fase de evaluación, pero cuenta con el respaldo de figuras clave como Trump y Musk. Su implementación dependerá del impacto de los ahorros generados por el DOGE y de la aprobación del Congreso de EE.UU.