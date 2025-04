El polémico proyecto de Indiana para anexar condados de Illinois: la reacción de J.B. Pritzker

El proyecto de ley que le permitiría a Indiana iniciar conversaciones para incorporar condados de Illinois ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado estatal. Solo resta la firma del gobernador Mike Braun para que se convierta en ley. La propuesta también habla sobre la creación de una comisión binacional que pueda analizar un eventual cambio en los límites interestatales con el objetivo de sumar territorios rurales del “Estado de la Pradera” al estado vecino.

“No va a suceder”, según Pritzker

De acuerdo a WGN9, el gobernador J.B. Pritzker fue tajante con su respuesta: “No va a suceder”. Además, criticó duramente la calidad de vida que tienen los residentes de Indiana: “Es un estado de bajos salarios que no protege a los trabajadores, un estado que no brinda atención médica a las personas cuando la necesitan, por lo que no creo que sea muy atractivo para nadie en Illinois”.

Por otro lado, la propuesta complementaria que intentó presentar el representante Brad Halbrook en Illinois no prosperó en la Cámara de Representantes. Los legisladores del propio estado cuestionaron la utilidad de este tipo de medidas. “Muchos de nuestros electores creen que esto es una broma. La Asamblea General tiene otras prioridades antes que enviar mensajes políticos”, planteó el senador Fady Qaddoura.

Este proyecto de ley deberá atravesar una gran cantidad de desafíos legales para poder ver la luz (Archivo)

Más de 30 condados quieren dejar Illinois

El impulso que hubo detrás de esta medida se originó luego de que 33 condados de Illinois aprobaran referendos no vinculantes en los que expresaron su deseo de querer separarse del estado. Los votantes argumentaron que las decisiones legislativas están dominadas por las áreas urbanas, sobre todo Chicago, cuyos intereses son diferentes a los de las zonas rurales.

Scott Baldwin, senador republicano y uno de los principales promotores de la propuesta, aseguró: “Solo les estamos indicando a los condados de Illinois que Indiana está abierta a los negocios y que con gusto los recibiremos”. Además, según había detallado anteriormente, los residentes de Illinois valoran de Indiana su sistema de impuestos, la economía equilibrada y la mayor representación en los espacios de decisión.

Qué propone este proyecto de ley

Con la implementación de esta norma se establecería una Comisión de Ajuste de Límites entre Indiana e Illinois, la cual estaría conformada por cinco representantes de cada estado. Este comité se encargaría de analizar la ubicación actual del límite estatal y estudiar la posibilidad de poder anexar a los condados que busquen romper sus lazos con el “Estado de la Pradera”.

Sin embargo, este proyecto de ley deberá atravesar una gran cantidad de desafíos legales para poder ver la luz. Además de la aprobación de ambas legislaturas estatales, para que este anexo sea viable se necesita el visto bueno del Congreso de Estados Unidos, entidad que tiene la última palabra en todas las modificaciones que se realicen a las fronteras entre los distintos estados.