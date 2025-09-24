Era el río más tóxico de Chicago, pero después de 98 años ocurrió algo impensado: “Mi abuelo no lo creería”

El 21 de septiembre de 2025, los habitantes de Chicago, Illinois, fueron testigos de algo que hasta hace poco parecía impensado: una competencia de natación en el río Chicago, un cauce que había permanecido vetado durante casi un siglo debido a sus altos niveles de contaminación.

Se permitió nadar en el río Chicago por primera vez en casi 100 años

USA Today reportó que el domingo pasado más de 260 nadadores se reunieron en el río Chicago para participar en una serie de carreras. El evento marcó la primera vez en 98 años que el río volvió a ser considerado seguro para que las personas pudieran nadar en él sin riesgo de enfermarse.

El alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, estuvo presente en la fiesta deportiva, llamada Chicago River Swim, y celebró este logro histórico con un discurso: “El Chicago River Swim es un símbolo de la resiliencia y el progreso de Chicago”.

“El día de hoy demuestra cuánto hemos avanzado en la recuperación de nuestro medio ambiente para las generaciones futuras”, declaró Johnson en la inauguración de la competencia, de acuerdo con PR Newswire.

El evento de natación fue puesto en marcha por Doug McConnell, cofundador de la organización sin fines de lucro A Long Swim.

“Mi abuelo creció en Chicago y pienso en cómo sería su reacción a todo esto, porque el río tenía una reputación absolutamente tóxica en aquel entonces. Era repulsivo, absolutamente intocable”, le contó McConnell a The Guardian.

El evento de natación se realizó por una buena causa

Como informó su sitio oficial, A Long Swim es una organización que planea eventos de natación para recaudar fondos dedicados a la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica. Esta condición es más conocida como ALS por sus siglas en inglés, las cuales coinciden con las de A Long Swim.

Doug McConnell (centro) perdió a dos miembros de su familia que fueron diagnosticados con ALS (Facebook/A Long Swim) Picasa

Los hermanos Doug y Ellen McConnell crearon esta fundación en 2011, años después de que su padre falleciera por esta enfermedad. Ellen McConnell fue diagnosticada con la misma condición, con la cual vivió durante 12 años.

Doug McConnell contó en la página de A Long Swim que él es nadador competitivo desde que era niño y pensó que usar este deporte para reunir fondos ofrecería un contraste interesante: usar una disciplina que requiere de todos los músculos del cuerpo para crear consciencia sobre una condición que los atrofia.

De acuerdo con USA Today, McConnell espera que la competencia en el río Chicago se vuelva un evento recurrente. En el sitio web de Chicago River Swim se anunció que la próxima edición está programada para el 20 de septiembre de 2026.

Por qué el río Chicago estuvo contaminado durante décadas

The Guardian explicó que, cuando la ciudad de Chicago comenzó a crecer, el río fue utilizado para verter deshechos sin regulación. Esto provocó que el cuerpo de agua se volviera un foco de infección de cólera y tifoidea.

La recuperación del río Chicago fue posible gracias a los esfuerzos de activistas y a la implementación de leyes ambientales (Facebook/Chicago River Swim)

Una de las primeras medidas para restaurar el río Chicago se tomó en 1900, cuando se construyeron canales y esclusas para invertir su curso y así evitar que la contaminación llegara al lago Michigan.

Otro paso importante en el cuidado del río sucedió en la década de los 70, cuando el gobierno de EE.UU. aprobó la Ley de Agua Limpia y creó la Agencia de Protección Ambiental (EPA), como señaló The Guardian.

Chicago River Swim también reconoció el esfuerzo de grupos de activistas, como Friends of the Chicago River, que trabajaron durante 50 años para que el río Chicago volviera a ser seguro para los habitantes de la ciudad, así como para la flora y fauna local.

Después de múltiples análisis realizados por los organizadores del evento, se llegó a la conclusión que la calidad del agua era lo suficientemente buena como para volver a nadar en ella sin restricciones.