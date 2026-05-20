Nueva regla del Uscis: pueden negar la green card meses después de aceptar la solicitud

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció una modificación en las reglas migratorias que podría afectar directamente a miles de personas que tramitan beneficios ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), incluidos trámites vinculados a la green card. A través de una norma provisional, el gobierno estableció que la agencia podrá rechazar o negar, según el caso, solicitudes ya aceptadas si más adelante detecta que la firma presentada no era válida.

Nueva regla del Uscis: qué pasa con las solicitudes migratorias con firmas inválidas

Según explicó el DHS en el documento oficial, la modificación incorpora una aclaración en la regulación federal 8 CFR 103.2(a)(7). A partir de esta actualización, los oficiales adjudicadores del Uscis tendrán autoridad discrecional para rechazar o negar solicitudes migratorias si descubren posteriormente que contienen firmas inválidas.

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La norma comenzará a aplicarse a las solicitudes presentadas desde el 10 de julio de 2026. El cambio alcanza a distintos beneficios migratorios administrados por la agencia, entre ellos peticiones de residencia permanente, visas laborales, permisos y otras aplicaciones migratorias.

Uno de los efectos prácticos para los solicitantes es que el organismo dejó en claro que podrá conservar el dinero pagado por el trámite incluso si finalmente niega la solicitud.

El texto oficial sostiene que, si el Uscis determina que la firma es inválida y decide denegar el caso, la petición será considerada completamente adjudicada y el solicitante será declarado inelegible para el beneficio requerido.

Por qué el DHS endurece los controles de firmas en trámites migratorios del Uscis

En la explicación publicada en el Registro Federal, el DHS argumentó que en los últimos años aumentaron los casos de firmas cuestionables o inválidas en formularios migratorios.

La agencia sostuvo que detectó múltiples prácticas consideradas irregulares, especialmente el uso de imágenes copiadas de firmas reales para pegarlas digitalmente en diferentes solicitudes.

El organismo indicó que la Oficina de Apelaciones Administrativas del Uscis (AAO, por sus siglas en inglés) revisó 758 apelaciones relacionadas con solicitudes rechazadas porque la firma había sido copiada desde otro documento.

En uno de los casos citados, un firmante autorizado estampó su firma en una hoja en blanco y luego un subordinado la utilizó para completar al menos 20 formularios I-129.

En otro ejemplo mencionado por la agencia, una firma consultora habría presentado cerca de 3000 formularios I-140 con firmas pegadas digitalmente.

El gobierno estadounidense afirmó que también detectó otras modalidades consideradas inválidas:

Firmas estampadas.

Firmas realizadas por abogados, preparadores o intérpretes en lugar del solicitante.

Firmas generadas mediante programas de software.

Firmas tipeadas en lugar de manuscritas.

A diferencia de los rechazos comunes, si el Uscis emite una negación formal por firma inválida, la agencia considerará el caso adjudicado y no reembolsará el dinero del trámite Freepik/Freepik

Qué exige la nueva norma migratoria del Uscis

El Uscis recordó en la nueva normativa que una firma válida suele ser cualquier marca manuscrita realizada por el propio solicitante —o, en ciertos casos, por un padre o tutor legal— para confirmar que conoce y aprueba el contenido del formulario y de los documentos adjuntos.

La regulación vigente establece que las solicitudes deben incluir:

Formularios completos

Firma válida

Pago correcto de tarifas

Evidencia inicial requerida

Además, la agencia aclaró que las firmas manuscritas aún son la regla general. Aunque ciertos trámites electrónicos permiten firmas digitales seguras dentro del sistema myUscis, fuera de esos procesos específicos las firmas electrónicas no son consideradas válidas.

El documento también recordó que desde la pandemia de COVID-19 el organismo acepta copias escaneadas, fax o fotocopias de documentos originalmente firmados con tinta. Sin embargo, el Uscis enfatizó que debe tratarse de reproducciones de una firma manuscrita auténtica y no de imágenes pegadas digitalmente.

Rechazo o negación del Uscis: qué cambia para los solicitantes migratorios

Uno de los puntos centrales de la nueva regulación es la distinción entre “rechazo” y “negación” de una solicitud migratoria.

Hasta ahora, cuando el organismo detectaba rápidamente un problema evidente —como una firma faltante—, normalmente devolvía el expediente y el pago al solicitante.

Ese procedimiento se considera un rechazo administrativo y puede permitir volver a presentar el trámite corregido, si el plazo correspondiente sigue abierto.

Con la nueva regla, el escenario cambia cuando la irregularidad se descubre después de que el caso ya fue aceptado y comenzó el proceso de revisión. El propio Registro Federal explica que:

Un rechazo implica que el trámite nunca fue considerado correctamente presentado.

Una negación significa que el caso fue revisado formalmente y que el solicitante fue considerado inelegible.

En las negaciones, el Uscis conserva las tarifas abonadas y puede emitir una decisión formal en la que explique las razones del rechazo definitivo. En algunos casos, además, existe la posibilidad de apelar.

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Por qué el Uscis puede detectar firmas inválidas meses después de aceptar un trámite

El DHS reconoció que el sistema actual no logra identificar todas las firmas inválidas al inicio del proceso. Según explicó, el gran volumen de solicitudes impide una revisión manual exhaustiva en la etapa de recepción.

El organismo señaló que durante el año fiscal 2025 recibió más de 13 millones de solicitudes migratorias. Debido a esa cantidad, gran parte del proceso inicial depende de sistemas automatizados y verificaciones rápidas realizadas en los centros conocidos como Lockbox.

Esos controles iniciales solamente detectan si existe una firma manuscrita visible, pero no siempre pueden determinar si fue copiada, alterada o generada digitalmente.

Muchas veces, según explicó el gobierno, los problemas recién aparecen cuando un oficial compara firmas entre distintos expedientes o revisa documentos previos del solicitante.