Es venezolano, recibió su orden de deportación y no se fue de EE.UU.: el ICE lo encontró en Chicago

Santiago Cristóbal Medina Cortez, un ciudadano venezolano con orden final de deportación desde julio del año pasado, fue localizado y arrestado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Chicago, Illinois. Este caso forma parte de la Operación Midway Blitz, con la que las autoridades de inmigración buscan detectar y capturar a extranjeros que permanecen ilegalmente en Estados Unidos.

En una publicación en sus redes sociales, la agencia de inmigración informó que la detención de Medina Cortez se realizó el 9 de septiembre. “Si los agentes del ICE encuentran extranjeros ilegales durante una operación de cumplimiento de la ley, los arrestan. Si se encuentra ilegalmente en el país, autodepórtese”.

En el video compartido por las autoridades se aprecia al venezolano con las manos esposadas, acompañado por tres oficiales, mientras lo llevan hacia una camioneta negra para su detención.

Además, los agentes enfatizaron que los ciudadanos que se encuentren de manera irregular en Estados Unidos pueden optar por la autodeportación a través de la aplicación CBP Home, una herramienta que permite iniciar el proceso de salida voluntaria del país y ofrece un incentivo de hasta 1000 dólares.

Operación Midway Blitz en Chicago

A principios de septiembre se registró un aumento en las redadas en Chicago con el inicio de la Operación Midway Blitz.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ejecuta la iniciativa en honor a Katie Abraham, víctima de un accidente de tráfico con fuga causado por Julio Cucul-Bol, un extranjero en situación irregular con antecedentes criminales que conducía bajo los efectos del alcohol. La operación del ICE se centra en la identificación y detención de inmigrantes indocumentados con historial delictivo que se encuentran en la ciudad.

En un comunicado oficial, Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, indicó: “Esta operación se dirigirá a lo peor de lo peor de los extranjeros ilegales criminales en Chicago. Durante años, el gobernador Pritzker y sus colegas políticos liberaron a miembros de la pandilla Tren de Aragua, violadores, secuestradores y narcotraficantes en las calles de Chicago, poniendo en riesgo vidas estadounidenses y convirtiendo a Chicago en un imán para criminales”.

La funcionaria detalló que, según el presidente Trump y la secretaria Kristi Noem, las ciudades no deberían funcionar como santuarios para inmigrantes en situación irregular con antecedentes penales.

A continuación, el DHS detalló algunos de los residentes extranjeros indocumentados con historial delictivo que fueron arrestados desde el inicio de la Operación Midway Blitz: