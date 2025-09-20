Es venezolano, recibió su orden de deportación y no se fue de EE.UU.: el ICE lo encontró en Chicago
La acción forma parte de la Operación Midway Blitz, enfocada en capturar a extranjeros que permanecen ilegalmente en territorio norteamericano
Santiago Cristóbal Medina Cortez, un ciudadano venezolano con orden final de deportación desde julio del año pasado, fue localizado y arrestado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Chicago, Illinois. Este caso forma parte de la Operación Midway Blitz, con la que las autoridades de inmigración buscan detectar y capturar a extranjeros que permanecen ilegalmente en Estados Unidos.
Santiago Cristóbal Medina Cortez fue detenido por agentes del ICE
En una publicación en sus redes sociales, la agencia de inmigración informó que la detención de Medina Cortez se realizó el 9 de septiembre. “Si los agentes del ICE encuentran extranjeros ilegales durante una operación de cumplimiento de la ley, los arrestan. Si se encuentra ilegalmente en el país, autodepórtese”.
En el video compartido por las autoridades se aprecia al venezolano con las manos esposadas, acompañado por tres oficiales, mientras lo llevan hacia una camioneta negra para su detención.
Además, los agentes enfatizaron que los ciudadanos que se encuentren de manera irregular en Estados Unidos pueden optar por la autodeportación a través de la aplicación CBP Home, una herramienta que permite iniciar el proceso de salida voluntaria del país y ofrece un incentivo de hasta 1000 dólares.
Operación Midway Blitz en Chicago
A principios de septiembre se registró un aumento en las redadas en Chicago con el inicio de la Operación Midway Blitz.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ejecuta la iniciativa en honor a Katie Abraham, víctima de un accidente de tráfico con fuga causado por Julio Cucul-Bol, un extranjero en situación irregular con antecedentes criminales que conducía bajo los efectos del alcohol. La operación del ICE se centra en la identificación y detención de inmigrantes indocumentados con historial delictivo que se encuentran en la ciudad.
En un comunicado oficial, Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, indicó: “Esta operación se dirigirá a lo peor de lo peor de los extranjeros ilegales criminales en Chicago. Durante años, el gobernador Pritzker y sus colegas políticos liberaron a miembros de la pandilla Tren de Aragua, violadores, secuestradores y narcotraficantes en las calles de Chicago, poniendo en riesgo vidas estadounidenses y convirtiendo a Chicago en un imán para criminales”.
La funcionaria detalló que, según el presidente Trump y la secretaria Kristi Noem, las ciudades no deberían funcionar como santuarios para inmigrantes en situación irregular con antecedentes penales.
A continuación, el DHS detalló algunos de los residentes extranjeros indocumentados con historial delictivo que fueron arrestados desde el inicio de la Operación Midway Blitz:
- Christian Alejandro Lopez-Cervantes: un extranjero acusado de agresión con delito grave, violencia doméstica y reingreso ilegal como delito grave.
- Mauricio García-Vásquez: imputado de uso ilegal de un arma y posesión ilegal de munición.
- Aldo Salazar-Bahena: un extranjero condenado por asesinato.
- Gabriel Soto-Rivera: un inmigrante acusado de violencia doméstica.
- Catalino Alejandro Lux-Saquik: arrestado por violencia doméstica y con una orden de deportación final.
- Javier Garcia-Diego: con historial delictivo y detenido por violencia con delito grave.
- Jose González-Ortiz: arrestado y condenado por agresión sexual.
- Jose Patino-Juárez: arrestado por obstrucción a la justicia, ataque y conducta desordenada.
- Rosalio Pelayo-Salgado: arrestado por ocho cargos de conducir bajo influencia (DUI, por sus siglas en inglés), robo de vehículo como delito grave, obstrucción a la justicia, y condena por delitos de drogas; previamente había sido deportado.
- Jean Carlos Aranda González: con antecedentes criminales de Colombia, detenido por narcotráfico, resistirse a un oficial, delitos de tránsito y condenado por hurto.
- Luis Manuel Carrasquel-Hernández: arrestado por agresión, allanamiento y múltiples delitos de posesión de armas.
