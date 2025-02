Guía de vivienda en Chicago: las opciones para inmigrantes y familias de bajos ingresos

Poder acceder a una vivienda en Chicago resulta un desafío, especialmente para los inmigrantes y las familias de bajos ingresos. Sin embargo, existen opciones y recursos que pueden facilitar este proceso, entre las que se encuentran solicitar una asistencia para el pago del alquiler y encontrar un departamento que no exija los requisitos tradicionales de alquiler.

Guía para acceder a una vivienda en Chicago

Asistencia gubernamental para el alquiler

De acuerdo con Chicago SunTimes, aquellas personas que corren el riesgo de quedarse sin hogar pueden acceder a programas municipales de ayuda. En este caso en específico, Chicago ofrece el Programa de Asistencia para el Alquiler (RAP, por sus siglas en inglés), que requiere que los solicitantes cumplan con ciertos criterios de elegibilidad.

Los interesados en postularse a esta ayuda económica deberán presentar la siguiente documentación:

Identificación válida

Un aviso de desalojo

Una prueba de pérdida de ingresos

Una copia del contrato de arrendamiento

Además, el propietario de la vivienda también tienen cumplir con una serie de requisitos del programa para que la solicitud pueda ser aprobada.

La ayuda de las organizaciones comunitarias

Para aquellos que prefieren no pedir asistencia a entidades gubernamentales, las organizaciones comunitarias también pueden ser una alternativa segura. Lizette Carretero, directora de bienestar financiero en The Resurrection Project, advirtió que los inmigrantes pueden correr riesgos al proporcionar su información a entidades federales, especialmente si su estatus migratorio es indocumentado.

“Si la gente busca ayuda para el alquiler, las organizaciones comunitarias son probablemente un lugar seguro para empezar”, afirmó. Algunas de las organizaciones recomendadas incluyen Catholic Charities of Chicago, United Way, Rincón Family Services y la Coalición Española para la Vivienda. Estas instituciones no solo ayudan a las personas con la asistencia para el alquiler, sino que también las orientan en la solicitud de programas de ayuda económica.

Carretero también aconsejó que, antes de presentar una solicitud, los beneficiarios hagan preguntas sobre la fuente del financiamiento, el uso de sus datos personales y si es que se requiere un número de Seguro Social. “Está bien obtener transparencia del lugar donde solicitas asistencia”, explicó.

Cómo encontrar un alquiler sin la documentación tradicional

Será difícil que los inmigrantes que no cuenten con Seguro Social o un historial crediticio puedan encontrar una vivienda a través de páginas web como Zillow o Apartments.com. En estos casos, Carretero sugirió que el “boca a boca” es una de las estrategias más efectivas, ya que preguntarle a conocidos o a compañeros de trabajo sobre posibles alquileres en sus edificios puede facilitar el contacto con propietarios que estén dispuestos a alquilar sin requisitos estrictos.

Otra opción válida es la de recorrer el vecindario en busca de carteles de “se alquila”. Revisar los tablones de anuncios en las lavanderías y tiendas locales también pueden ser estrategia útil. Antes de firma cualquier contrato, es recomendable visitar el departamento y prestarle especial atención a los costos adicionales, como por ejemplo los servicios públicos.

Qué documentación se necesita para alquilar en Chicago

En general, para alquilar una propiedad en Chicago, se suelen pedir los siguientes documentos:

Solicitud de alquiler con datos personales

Comprobante de ingresos (recibos de sueldo o carta del empleador)

Identificación válida

Número de Seguro Social

Historial de direcciones anteriores

Referencias

Depósito de seguridad equivalente al primer y último mes de alquiler

Verificación de crédito y antecedentes

Es posible que un inmigrante recién llegado no cuente con toda esta documentación. Ante esta situación, Carretero señaló que muchos de ellos trabajan en empleos informales, como repartidores o conductores, lo que dificulta la demostración de ingresos regulares. En estos casos, recomendó abrir una cuenta bancaria y realizar depósitos de manera regular para tener una evidencia de solvencia económica al negociar con los propietarios.