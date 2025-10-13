La advertencia que leen los agentes del ICE en los comercios latinos de Chicago antes de poder entrar

Chicago se convirtió en uno de los focos principales de los operativos migratorios y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió 500 efectivos de la Guardia Nacional a Illinois. En medio de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los dueños y el personal de los comercios latinos en la ciudad implementaron una estrategia en sus fachadas.

La acción de los comercios latinos de Chicago ante las redadas del ICE

Los propietarios de restaurantes y tiendas que cuentan con identidad o trabajadores latinos en Chicago colocaron carteles en los ventanales de las fachadas de sus negocios, con un mensaje que rechaza la presencia de los agentes del ICE e indican que es una “zona libre de redadas y deportación”.

Además, en los papeles proporcionaron un número de contacto para reportar cualquier actividad o presencia de los oficiales de inmigración en las inmediaciones, a la línea de apoyo familiar 1-855-435-7693.

Uno de los negocios que se sumó a esta iniciativa en Chicago fue Garfield Ridge, tal como confirmó Univision. Con esta estrategia, los dueños de los comercios latinos tratan de dar protección a los empleados y clientes de la ciudad.

Otro de los carteles estampados en las vidrieras señaló: “Agentes del ICE y de la CPB (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) no tienen consentimiento para entrar en este negocio o restaurante, a menos que tengan una orden judicial válida". Y añadió: “El personal no está autorizado para dar acceso sin dicha orden”.

Agentes del ICE y la CBP realizan operativos migratorios en Chicago OCTAVIO JONES - AFP

La organización Illinois Workers in Action, con sede en el suburbio de Bolingbrook, proporciona estos avisos de forma gratuita a los habitantes que deseen solicitarlos, así como capacitaciones al personal sobre cómo actuar en caso de que los agentes migratorios visiten el negocio.

Además del despliegue de tropas federales a la ciudad de Illinois, las agencias de inmigración también llevan a cabo la “Operation Midway Blitz” en el estado. Este operativo tiene el objetivo de detener y deportar a los extranjeros sin estatus legal con antecedentes penales.

Qué hacer si el ICE ingresa en los negocios de Chicago

Kevin Amaro, miembro de Illinois Workers in Action, señaló a Univision que los agentes pueden ingresar a los establecimientos con una orden firmada por un juez. “(El cartel en la vidriera) es únicamente para mostrar en qué tipo de negocio van a entrar”, precisó.

Miembros de organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes ofrecen consejos sobre cómo actuar en una redada Captura/Univision

Uno de los escritos destacó los derechos que poseen los migrantes ante un operativo de inmigración, que se suelen incluir en las conocidas como tarjetas rojas: “Usted tiene derecho a guardar silencio, a denegar la entrada a cualquier propiedad privada sin una orden judicial, a rechazar registros y a consultar a un abogado”, se leyó.

A qué lugares no pueden ingresar los agentes del ICE tras la orden de Chicago

En tanto, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó el 6 de octubre una orden ejecutiva que prohíbe el uso de ciertos espacios para la aplicación de las leyes de inmigración civil y el uso de propiedades municipales para los operativos de preparación o procesamiento.

Bautizada como “Zona libre del ICE”, la medida incluye escuelas, bibliotecas, parques, estacionamientos y otros espacios públicos propiedad de la ciudad.

Centenares de efectivos de la Guardia Nacional se desplegaron a Chicago x/@USNorthernCmd

La noche del miércoles 8 de octubre, centenares de efectivos federales se desplegaron en el área metropolitana de Chicago. Desde el perfil de X del Comando Norte de EE.UU., indicaron que oficiales de la Guardia Nacional de Texas llegaron a la región. “Son empleados para proteger al ICE y al personal del gobierno”, aseveraron.