“Zona libre del ICE”: qué dice la nueva orden de Brandon Johnson en Chicago que apunta contra los agentes federales

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes federales de inmigración utilizar propiedades municipales para operativos en la ciudad. La medida, bautizada como “Zona libre del ICE”, busca frenar las redadas e incidentes que, según el gobierno local, vulneran los derechos de los residentes e incrementan la tensión con las comunidades extranjeras.

Chicago declara “Zona libre del ICE” y prohíbe operativos en propiedades municipales

La orden impide que una serie de sitios de Chicago sirvan como zonas de preparación o procesamiento para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Según Fox 32 Chicago, entre los espacios protegidos se encuentran:

Escuelas

Bibliotecas

Parques

Estacionamientos

Otros espacios públicos propiedad de la ciudad

Los sitios protegidos ante el ICE de la nueva orden ejecutiva de Brandon Johnson Facebook Chicago Mayor's Office

También invita a negocios y organizaciones privadas a sumarse de manera voluntaria con carteles que indiquen la prohibición de uso para tareas de control.

Tal como indicó la administración municipal en un comunicado oficial, cada propiedad de la ciudad deberá exhibir un aviso oficial con la siguiente leyenda: “Esta propiedad es propiedad y/o está controlada por la Ciudad de Chicago. No podrá utilizarse para la aplicación de leyes de inmigración civil, incluso como área de preparación, lugar de procesamiento o base de operaciones”.

Los departamentos municipales tienen un plazo de cinco días para identificar los espacios que podrían ser usados por agentes federales y colocar las señalizaciones correspondientes. El gobierno local ordenó, además, reportar cualquier intento de uso de propiedades públicas para fines migratorios a la Oficina del Alcalde y al Asesor Jurídico de la Ciudad.

Brandon Johnson desafía al gobierno federal con una orden ejecutiva sobre inmigración

En su cuenta oficial de X (antes Twitter), el demócrata advirtió: “No toleraremos que los agentes del ICE violen los derechos constitucionales de nuestros residentes ni permitiremos que el gobierno federal ignore nuestra autoridad local. Están deteniendo a funcionarios electos, lanzando gases lacrimógenos contra manifestantes, niños y policías de Chicago, y abusando de los residentes. No toleraremos eso en nuestra ciudad”.

La publicación de Brandon Johnson, alcalde de Chicago, sobre su nueva iniciativa "Zona libre del ICE" X @ChicagosMayor

Johnson aseguró que su administración se mantendrá “firme en la protección de los derechos constitucionales de los residentes y las comunidades inmigrantes, y en la defensa de la democracia”.

En una conferencia posterior, reforzó su postura: “La orden crea un amplio escudo cívico que limita el alcance de las prácticas policiales perjudiciales. Nadie está por encima de la ley. Si el Congreso no controla a esta administración, Chicago lo hará”.

Redadas, gases lacrimógenos y detenciones en Illinois: los incidentes que llevaron a la medida

La medida llega tras una serie de redadas y episodios violentos que involucraron a agentes federales en Chicago. Distintos videos virales mostraron gases lacrimógenos afuera de una escuela pública, un residente sometido por la fuerza y hasta la detención de una concejala en funciones.

“El ICE ha estado llevando a personas a hospitales y salas de emergencia porque sufren daños mientras intenta detener a personas en la ciudad… Ejercen violencia física contra los habitantes de Chicago”, afirmó la edil Jessie Fuentes, tal como consignó The Triibe.

Activistas se enfrentan a la policía federal durante una protesta frente a un centro de procesamiento de inmigración el 12 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois Scott Olson/Getty Images/AFP (Foto de SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP) SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), más de 900 personas fueron arrestadas desde el 8 de septiembre en el marco de la Operación Midway Blitz impulsada por Trump.

Cómo aplicará Chicago la restricción al ICE y qué rol tendrá la policía local

El superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling, aclaró que los oficiales del Departamento de Policía no arrestarán a agentes federales, aunque reconoció que la ciudad revisará los mecanismos para hacer cumplir la orden. Johnson aclaró que su gobierno “utilizará todas las herramientas disponibles” para garantizar que las agencias municipales cumplan la nueva disposición.

Según The Triibe, el demócrata también confirmó que mantuvo contacto con el gobernador de Illinois, JB Pritzker, para coordinar una respuesta conjunta frente a la escalada de conflictos con los agentes federales desplegados en la ciudad.

La reacción de la Casa Blanca a la medida de Johnson: “Traición”

El anuncio provocó un fuerte rechazo desde Washington. De acuerdo con New York Post, la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca publicó en X: “Esto es repugnante. Está ayudando e incitando a asesinos, violadores, traficantes y pandilleros de inmigrantes ilegales”.

En un comunicado oficial, el gobierno federal calificó la medida de Johnson como “una repugnante traición a todos los ciudadanos respetuosos de la ley”. Según el texto, “proteger a los extranjeros ilegales más depravados y violentos de la justicia no solo es un insulto a todos los habitantes de Chicago, sino que también es una peligrosa intensificación de la lunática agenda de ‘santuario’ de los demócratas”.