La desesperada llamada de un joven mexicano al ser detenido por el ICE en Chicago: “Nos atraparon”

La detención de una pareja mexicana por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Illinois cambió por completo la vida de cuatro hijos. Desde el arresto, los jóvenes se hicieron cargo de sus hermanos menores y temen la deportación de sus padres, quienes llevan casi 20 años en Estados Unidos, por lo que ahora lanzaron una campaña para buscar recursos y ayuda.

Los agentes del ICE detuvieron a una pareja mexicana en Cícero

El hecho ocurrió el 14 de septiembre, cuando Constantina Ramírez y Moisés Enciso, migrantes indocumentados, se dirigían a una tienda Home Depot en Cícero junto a su hijo Moisés Jr., de 22 años, para comprar suministros antes de una celebración de cumpleaños.

Según relató el joven a CNN, los agentes de inmigración los interceptaron en una parada de tránsito por presuntamente realizar una vuelta ilegal. Tres vehículos del ICE los obligaron a detenerse, momento en que las autoridades rodearon el automóvil y solicitaron sus identificaciones.

Captura de pantalla CNN

“Empezaron a preguntar si nosotros éramos ciudadanos”, afirmó Moisés Jr. “Mi mamá estaba en pánico y no sabía qué decir, pedía por favor que nos dejen ir, que no estábamos haciendo nada malo”. El joven consiguió comunicarse con su hermana Yurithsi, quien salía de la iglesia acompañada de los más pequeños.

“Nos atraparon. No sé qué hacer”, le dijo. Minutos después, la mujer llegó al lugar de la detención en su automóvil junto a los niños.

“Cuando me habló y me dijo que habían detenido a mis papás, recuerdo que me paralicé, mis pies empezaron a temblar”, dijo la joven de 19 años. Tanto ella como su hermano mayor son aspirantes al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), mientras que los dos menores de la familia son ciudadanos estadounidenses.

El día de la detención, Yurithsi grabó un video en el que se observa cómo los agentes del ICE la interrogan, mientras ella se niega a responder y repite que esperará a su abogado. “El corazón me latía y yo pensaba en lo peor”, relató Yurithsi. Al mismo tiempo, intenta calmar a los más pequeños. “No llores, no llores”, les dice, antes de limpiarles las lágrimas y abrazarlos: “Está bien, está bien, estamos bien, estamos bien”.

Posible deportación y proceso legal

Un portavoz del ICE declaró que los agentes “nunca presionaron” a los menores para que respondieran sus preguntas. Añadió que, si los padres presentan un reclamo válido, su caso será evaluado por un juez; de lo contrario, podrían ser deportados de Estados Unidos. La abogada de la familia, Shelby Vcelka, señaló que la pareja no cuenta con antecedentes criminales.

Captura de pantalla CNN

Actualmente, Ramírez y Enciso permanecen en centros de detención ubicados fuera de Illinois: ella en Kentucky y él en Michigan.

Los hijos mayores asumen el cuidado de sus hermanos

Como hermana mayor, Yurithsi observa cómo la ausencia de sus padres afectó el desempeño de los niños en la escuela. “No se pueden enfocar porque mi mami siempre les daba ánimo. Ya no tienen esos consejos que mi mami y mi papi les daban”, indicó la adolescente.

Captura de pantalla CNN

Antes, las tareas del hogar se repartían y los hijos mayores ayudaban a cuidar a los pequeños cuando era necesario. En la actualidad, esa responsabilidad recae únicamente sobre ellos, quienes además cursan estudios universitarios y tienen otras obligaciones.

“Ahora es más difícil, cuidar a los niños no es nada fácil”, señaló Moisés. “Yurithsi y yo encontramos difícil poder balancear el cuidado de mis hermanitos y la responsabilidad de la escuela”. Para recaudar fondos y lograr la liberación de sus padres, los jóvenes lanzaron una campaña en GoFundMe.