La hermosa calle de Chicago que fue nombrada entre las más “cool” de todo el mundo

La calle Roscoe aparece entre las más cool del mundo, según revista Time Out, que la ubicó en el puesto 28 de su ranking anual. La prestigiosa revista describió el vecindario Roscoe Village, en Chicago, como una zona con comercios independientes, restaurantes familiares y una marcada comunidad vecinal.

Cómo es Roscoe Street, una de las calles más “cool” del mundo

Time Out destacó que Roscoe Street refleja una comunidad activa con fuerte presencia de pequeños negocios. La calle reúne bares, boutiques y panaderías que construyen una identidad local reconocible, de acuerdo a la revista.

Bares, boutiques y panaderías destacan a Roscoe Street Facebook de Retro en Roscoe

En verano boreal, esta calle recibe el Retro on Roscoe, un festival que ocupa seis cuadras con autos clásicos, vendedores de antigüedades y actividades al aire libre. Este 2025, se llevó a cabo entre el 5 y el 7 de septiembre.

Durante el resto del año, la calle ofrece la oportunidad de pasar el día completo entre tiendas, cafés y restaurantes. Entre las paradas obligatorias para visitantes se encuentran Shangri-La Vintage, el Café El Tapatío y el bar Volo, conocido por sus tragos de limoncello y sus ostras a un dólar.

La historia de Roscoe Street: del deterioro al resurgimiento en la década de 1970

Roscoe Street es el eje alrededor del cual nació y se transformó el barrio Roscoe Village, según detalla el sitio Roscoe Village Neighbors. Su historia comienza a fines del siglo XIX, cuando el desarrollo de Riverview Park impulsó la apertura de comercios sobre Roscoe, Belmont y Western para atender a los miles de visitantes.

Ese movimiento consolidó la zona y atrajo a familias trabajadoras, en su mayoría germano-estadounidenses, que impulsaron el primer auge alrededor de 1920, cuando los antiguos invernaderos dieron paso a casas y edificios de ladrillo.

La calle destaca por su comunidad activa, sus pequeños comercios y una identidad barrial sólida Facebook de Retro en Roscoe

El crecimiento de la zona no fue lineal. Su primer gran parate llegó con la Gran Depresión, que marcó el inicio de un largo deterioro. A esto se sumó el éxodo suburbano de la posguerra, que dejó casas abandonadas y desplomó los precios inmobiliarios.

Recién en los años 70 comenzó la recuperación, impulsada por un grupo de vecinos que fundó Riverview Neighbors para enfrentar la inseguridad y reconstruir el tejido comunitario.

A partir de entonces, Roscoe Street empezó a cobrar nueva vida, en gran parte gracia a la llegada de los llamados “pioneros urbanos”, que compraron los típicos two-flats de Chicago con la intención de restaurarlos.

Estos proyectos marcaron un antes y un después en el vecindario. Entre ellos, la reconversión en 1990 del edificio Eversharp, conocido como la “pencil factory”, ayudó a devolverle atractivo al barrio.

Cómo eliigó Time Out las calles más cool del mundo

La lista valora calles con propuestas diversas que permitan realizar más que un simple paseo. Time Out observó proyectos gastronómicos recientes, espacios creativos y actividades culturales, pero también el pulso cotidiano de cada barrio: esos lugares donde conviven bares de escucha de vinilos con almacenes de toda la vida o tabernas centenarias.

El festival Retro en Roscoe convierte seis cuadras en un corredor de autos clásicos, antigüedades y actividades estivales Facebook de Retro en Roscoe

Para armar el ránking, la revista pidió a su red global de editores y especialistas locales que eligieran la calle que mejor representa a su ciudad y luego las ordenó según distintos criterios: calidad de la comida y la bebida, oferta cultural, opciones de ocio y, sobre todo, sentido de comunidad.

La lista completa de las calles más cool de 2025

Calle Senado, Rio de Janeiro

Orange Street, Osaka

Rua do Bonjardim, Porto Seguro

Fanghua Street, Chengdu

Sherbrooke Street West, Montreal

Montague Road, Brisbane

Maybachufer, Berlín

Olympou Street, Thessaloniki

Orchard Street, Ciudad de Nueva York

Vinh Khanh Street (District 4, HCMC), Ho Chi Minh

Rue de Flandre, Bruselas

Nishihara Shotengai, Tokio

Rue des Gravilliers, París

Joo Chiat, Singapur

Avendia Alvaro Obregon, Mexico City

Jalan Kemang Raya, Jakarta

Via Panisperna, Roma

Nakpil St, Malate, Manila

Alserkal Avenue, Dubai

Cambie Street, Vancouver

Calle del Barquillo, Madrid

Kloof Street, Cape Town

Blackstock Road, Londres

Defensa, San Telmo, Buenos Aires

Pacific Coast Highway, Central Malibu, Los Ángeles

Charoen Nakhon Road, Bangkok

Jalan Pudu, Kuala Lumpur

Roscoe Street, Chicago

Swan Street, Richmond, Melbourne

Boulevard Pasteur, Tangier

Northdown Road, Margate