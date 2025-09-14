La ley de la TSA en Illinois que entró en vigor en 2025 y se aplica en todos los aeropuertos

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) implementó de manera obligatoria en este 2025 una de las disposiciones de la Ley Real ID que se aprobó hace dos décadas. La norma, que ya entró en vigor, aplica a todos los aeropuertos de Estados Unidos y así funciona en Illinois.

Real ID: la ley impulsada por el 11-S que cambió los controles en los aeropuertos

La Ley Real ID fue aprobada por el Congreso de EE.UU. en 2005 para cumplir con una recomendación de la Comisión del 11-S acerca de los estándares de seguridad para la emisión de documentos estatales como las licencias de conducir y tarjetas de identificación.

La Ley Real ID se aplica a las licencias de conducir y tarjetas de identificación móviles y digitales DHS

Entre sus reglas, la legislación prohíbe que las agencias federales acepten identificaciones que no cumplan con las normas Real ID, tanto físicas como digitales, para ciertos propósitos oficiales como:

Acceso a determinadas instalaciones federales.

Embarque en aviones comerciales regulados por el gobierno federal.

Entrada a las centrales nucleares.

La norma establece la presentación obligatoria de un documento válido, entró en vigor el 7 de mayo de 2025. Adam Stahl, funcionario superior de la TSA, explicó: “El requisito de la Ley Real ID refuerza la seguridad al dificultar la falsificación de identificaciones fraudulentas, lo que frustra a delincuentes y terroristas”.

Cómo funciona la Real ID en los aeropuertos de Illinois

En Illinois, las tarjetas que cumplen con la normativa federal tienen un círculo dorado con una estrella en la esquina superior derecha como distintivo. La tarifa para obtenerla es de 30 dólares, precio que se aplica de manera uniforme tanto a la licencia de conducir estándar como a la versión Real ID.

Para solicitarla, es necesario visitar un centro DMV o el nuevo Real ID Supercenter, una instalación a la que se puede acudir sin cita previa en el 191 de N. Clark St. en el centro de Chicago, de lunes a viernes, de 7.30 a 17 hs.

Las identificaciones Real ID en Illinois tienen una distintivo en la parte superior derecha Illinois Secretary of State

Las personas deben proporcionar documentación que muestre su nombre legal completo, la fecha de nacimiento, el número de Seguro Social, comprobantes de domicilio de residencia principal en la entidad y prueba de estatus legal en EE.UU.

Alternativas a la Real ID: todos los documentos aceptables en un punto de control de la TSA

La TSA indica que todos los pasajeros deben pasar por los puestos de control con un documento aceptable. Para ayudar a los viajeros, en su sitio web oficial publica una lista de identificaciones válidas, pero advierte que la misma está sujeta a cambios sin previo aviso.

Esta es la lista de documentos aceptables por la TSA:

Licencias de conducir que cumplan con Real ID u otras tarjetas de identidad con fotografía estatales emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (o equivalente).

Licencia de conducir mejorada (EDL, por sus siglas en inglés) o identificación mejorada (EID, por sus siglas en inglés) emitida por el estado.

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte estadounidense.

Tarjetas de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), como: Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST.

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluidas las identificaciones emitidas a dependientes.

Tarjeta de residente permanente.

Tarjeta de cruce de frontera.

Una identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal o tribu india reconocida a nivel federal, incluidas las tarjetas tribales mejoradas.

Tarjeta PIV HSPD-12.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

Credencial de Identificación del Trabajador del Transporte (TWIC, por sus siglas en inglés).

Tarjeta de Autorización de Empleo (I-766) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación Sanitaria para Veteranos (VHIC, por sus siglas en inglés).

Los pasajeros que presenten una identificación que no cumpla con la norma Real ID u otra alternativa aceptable, pueden esperar enfrentar demora Facebook LAX

¿Qué pasa si no tengo una identificación que cumpla con la Real ID?

Los pasajeros que presenten una identificación estatal que no cumpla con los requisitos de la Ley Real ID y que no tengan otro documento aceptable serán notificados de su incumplimiento y podrían ser dirigidos a una zona separada para ser sometidos a una revisión adicional. Esto incluye a los usuarios de TSA PreCheck.

La agencia advierte: “No se le permitirá ingresar al punto de control de seguridad si decide no proporcionar una identificación aceptable, se niega a cooperar con el proceso de verificación de identidad o no se puede confirmar su identidad”.