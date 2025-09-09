Viajó de Nueva York a Puerto Rico solo con su pasaporte como Real ID y revela cómo le fue: “Uno se asusta”

María Alejandra López, una creadora colombiana de contenido en TikTok, contó que viajó de Nueva York a Puerto Rico en septiembre de 2025 con su pasaporte como Real ID. Relató que la decisión de emprender el vuelo con su esposo boricua había sido reciente y que se sintió nerviosa antes de viajar.

El documento que reemplazó a la Real ID

En su video, López enumeró lo que preparó antes de partir: “Yo llevé mi pasaporte, llevé mi permiso de trabajo, llevé mi Social Security, llevé una copia de mi certificado de matrimonio y también saqué un pantallazo de cómo aparecía lo de mi cambio de estatus migratorio”.

Confesó que llegó al control “temblando” pero pasó sin problemas

La influencer explicó que tuvo miedo antes de pasar el control: “Yo estaba temblando mientras hablaba”. Finalmente, completó el check-in sin problemas y pudo esperar tranquila el embarque. “La verdad, todo salió superbién, pasamos a la sala de espera”, afirmó. El avión aterrizó en Aguadilla, en el oeste de la isla.

“Yo sé que Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos, pero con todo lo que está pasando por estos días, pues uno se asusta”, dijo.

El viaje se mantuvo en secreto hasta el último momento. “Mis suegros no tenían ni idea que yo iba a viajar porque fue una decisión que tomamos a último minuto, entonces les caí de sorpresa”, dijo.

¿Qué identificaciones acepta la TSA para vuelos en EE.UU.?

Viajar dentro de los Estados Unidos exige cumplir con normas claras de seguridad en los aeropuertos. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) establece su sitio oficial que todas las personas mayores de 18 años deben presentar un documento válido al momento de pasar por el punto de control. Este requisito busca garantizar la correcta verificación de la identidad de los pasajeros y mantener la seguridad en los vuelos.

El avión aterrizó en Aguadilla tras un viaje que describió como tranquilo Captura de @alejaloc

La TSA mantiene una lista de identificaciones aceptadas, la cual puede actualizarse en cualquier momento. Por eso, se recomienda a los viajeros revisar la información oficial antes de cada vuelo. Entre los documentos reconocidos se encuentran:

Licencias de conducir y tarjetas estatales con sello Real ID , emitidas por los departamentos de vehículos motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

, emitidas por los departamentos de vehículos motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). Pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte .

o . Licencias de conducir mejoradas (EDL/EID, por sus siglas en inglés) disponibles en algunos estados.

(EDL/EID, por sus siglas en inglés) disponibles en algunos estados. Tarjetas de programas de viajeros confiables emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), como Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST.

emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), como Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST. Identificaciones del Departamento de Defensa de EE.UU. , entre las que se incluyen a las entregadas a familiares dependientes.

, entre las que se incluyen a las entregadas a familiares dependientes. Tarjeta de residente permanente y tarjeta de cruce fronterizo .

y . Credenciales emitidas por Tribus reconocidas federalmente , como las Cartas Tribales Mejoradas (ETCs, por sus siglas en inglés).

, como las Cartas Tribales Mejoradas (ETCs, por sus siglas en inglés). Pasaportes de gobiernos extranjeros , así como licencias provinciales de Canadá o tarjetas de Asuntos Indígenas de Canadá.

, así como licencias provinciales de Canadá o tarjetas de Asuntos Indígenas de Canadá. Credenciales laborales especializadas, entre ellas la Credencial de Identificación de Trabajador del Transporte (TWIC, por sus siglas en inglés), la credencial de marinos mercantes, la tarjeta de autorización de empleo (I-766) y la Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC, por sus siglas en inglés).

Es importante recordar que un cambio clave entró en vigencia el 7 de mayo de 2025: desde ese momento, cualquier licencia de conducir o identificación estatal que no sea Real ID ya no es válida para identificarse en aeropuertos de EE.UU.

Esto significa que quienes solo tengan una identificación no compatible con este formato deben presentar otra opción, como un pasaporte, para poder abordar un vuelo doméstico.

Los pasajeros que lleguen al punto de control con una identificación no válida podrían enfrentar retrasos, ser derivados a un área especial de revisión y pasar por controles adicionales. Incluso los usuarios de TSA PreCheck estarán sujetos a este procedimiento si no cumplen con la norma.