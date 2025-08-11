Museo de autos de Chicago cierra sus puertas: se subastan 295 vehículos de colección, incluido un Golden Sahara II

Uno de los museos de autos más famosos de Chicago cerrará sus puertas luego de 15 años de operación, por lo que pondrá casi 300 vehículos de colección en venta a través de las subastas de la empresa especializada Mecum Auctions.

El museo de autos de Chicago cerrará y subastará 295 vehículos

Se trata de una de las mayores colecciones de autos clásicos de Estados Unidos y cerrará sus puertas el próximo 14 de septiembre de 2025, de acuerdo con Mecum.

Solo unos cuantos días después, el 19 de septiembre del presente año, iniciará la subasta de los 295 modelos que alberga Klairmont Kollections de Chicago.

El museo de coches históricos anunció que permanecería cerrado desde inicios del verano. Posteriormente, informó los detalles sobre el evento de subasta que será realizado por una agencia estadounidense especializada en este tipo de transacciones de autos y motocicletas de colección.

La subasta concluirá el 21 de septiembre y los interesados en participar deberán registrarse en la plataforma Mecum, donde podrán enviar sus mejores ofertas.

Antes del gran evento, el público podrá visitar el museo por última vez durante el fin de semana del 13 y el 14 de septiembre de 2025. Los turistas locales y extranjeros deberán pagar la entrada general, mientras que los postores podrán visitar el lugar gratis.

Museo de autos en Chicago subasta 295 vehículos en septiembre 2025 (Mecum)

Así será la subasta de autos de colección en Chicago

La colección fue nombrada como El Legado de Larry y, además de los 295 automóviles, también existen más de mil piezas de Road Art. Todo se ofrecerá a la venta sin precio de reserva, según un comunicado oficial.

El nombre surge en honor al fallecido Larry Klairmont, quien en vida fue conocido por su pasión hacia la historia del automovilismo y que es recordado como el creador de uno de los museos de autos más grandes de Estados Unidos.

Uno de los modelos más importantes de la colección es Golden Sahara II, un coche totalmente personalizado y legendario que surgió a finales de la década de 1950.

Además, la colección cuenta con el único ejemplar que aún se conserva del Rickenbacker Eight Super Sport, un modelo que existió en las calles durante 1926.

El Sahara Dorado será subastado el 19 y 20 de septiembre en Chicago (Mecum)

Los autos más antiguos y más modernos de la colección de Larry Klairmont

En el sitio web de Mecum existe un listado con todos los autos que incluye la colección del museo de Chicago, algunos de los más antiguos datan de 1919, mientras que los más modernos salieron al mercado después de la década de los 2000.

El Ford Model TT Fire Engine es un coche de 1919, cuenta con cuatro cilindros y originalmente fue adquirido por el departamento de bomberos de Celoron, Nueva York. Debido a su restauración antigua y a su conservación, obtuvo el primer premio nacional sénior de la AACA en 1989.

Otra de las piezas antiguas es la réplica del Ford Model T Police Paddy Wagon, de 1921, cuyo diseño pertenecía al Departamento de Policía de East Kittery, Maine.

La colección de Larry cuenta con autos antiguos y modernos, con motocicletas y réplicas de diseños históricos (Mecum)

El museo incluso cuenta con uno de los primeros automóviles que se produjeron en masa en el país norteamericano, el Oldsmobile Curved Dash Runabout, de 1903, con un motor de un cilindro y enfriado por agua.

En sus modelos más modernos destaca el Lincoln Continental Concept Sedan, del año 2002, con un detalle cromado en todo su largo exterior.

Del 2006, el Bentley Continental Flying Spur Sedan que fue propiedad del seis veces campeón de la NBA Michael Jordan. El museo también tendrá en subasta una vespa, un carro de palomitas de 1909, un avión de carretera de 2011, y hasta una súper-van personalizada con los colores de la caricatura Scooby-Doo.