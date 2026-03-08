Peligro en Illinois: el fenómeno histórico de calor y tormentas eléctricas que llega a Chicago este lunes 9 de marzo

Chicago, la ciudad más poblada de Illinois, se enfrenta a un clima inusual durante la segunda semana de marzo. Se prevé un calor récord de hasta 75°F (23,8°C) más una posibilidad de tormentas eléctricas significativas de nivel tres.

Punto por punto: cómo será el pronóstico de Chicago para esta semana

Para el lunes 9 de marzo se pronostican máximas de entre 70 y 75°F (21,3°C y 23,8°C, respectivamente). En caso de que el termómetro supere los 69°F (20,5°C) en el Aeropuerto O’Hare, se establecerá un nuevo récord histórico para esa fecha, según consignó NBC Chicago.

Las zonas al sur de la Interestatal 80 se encuentran bajo un riesgo de nivel 3 (de 5) X/@pulso_mx

Esta tendencia podría mantenerse hasta el martes 10 de marzo. Sin embargo, este calor vendría acompañado de una alerta por tormentas eléctricas peligrosas. Las zonas al sur de la Interestatal 80 se encuentran bajo un riesgo “mayor” (nivel 3 de 5).

“Varias rondas de tormentas severas podrían atravesar la región desde la tarde del martes. Podrían presentarse todo tipo de peligros, incluyendo tornados, con las tormentas más intensas, sobre todo cerca de un frente cálido. ¡Manténgase al día con el pronóstico!”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) a través de su cuenta de X.

A partir del miércoles 11 de marzo, habrá un descenso drástico de las temperaturas Agencia AFP

La alerta por tormentas se mantiene hasta la madrugada del miércoles. A partir de allí, las temperaturas caerán de forma drástica hasta los 30°F (-1°C).

Es posible que de un momento a otro se presente una mezcla de lluvia y nieve debido al aire frío que entrará en la región, según consignó FOX 32 Chicago.

Recomendaciones de las autoridades por el nuevo fenómeno en Chicago

El NWS anunció la Semana de Preparación para Clima Severo. Desde el 8 hasta el 14 de marzo, se buscará educar al público sobre sus planes de seguridad contra condiciones climáticas severas.

La iniciativa prevé realizar un simulacro de tornado a nivel estatal y revisar planes de seguridad contra condiciones climáticas severas X/@NWSChicago

Asimismo, el 10 de marzo a partir de las 9.15 hs (hora local), se realizará un simulacro de tornado a nivel estatal.

“¡Esté atento a las publicaciones durante la semana!”, publicó el organismo meteorológico a través de su cuenta de X.

Cómo son los inviernos en Chicago

Los inviernos en Chicago se caracterizan por ser muy fríos, ventosos y nublados.

De acuerdo con Weather Spark, las temperaturas máximas diarias suelen rondar los 38°F (3°C), por lo que rara vez superan los 55°F (12°C) o bajan de los 19°F (-7,2°C).

Las temperaturas máximas diarias suelen rondar los 38°F (3°C) en invierno y rara vez superan los 55°F (12°C) AP/Nam Y. Huh

Las mínimas descienden de manera gradual desde los 33°F (0,5°C) a los 28°F (0.5°C a -2°C) a lo largo de la temporada.

El día más frío del año suele ser el 29 de enero, con un rango típico de entre 22 °F (-5.5°C) y 33°F (0.5°C).

Las temperaturas máximas y mínimas fueron superadas durante este invierno. Para la segunda semana de marzo, se prevé que la ciudad alcance los 69°F (20,5°C) y, a principios de diciembre del año pasado, las sensaciones térmicas oscilaron entre los -10°F (–23°C) y -15°F (–26°C).

Con relación a las precipitaciones y nevadas, la probabilidad de lluvia es mayor (21%), pero esta disminuye conforme avanza la estación hasta llegar al 13%.

La nieve, por el contrario, aumenta sus posibilidades y la acumulación en un período de 31 días sube de una pulgada en diciembre a un máximo de 3.4 pulgadas a principios de febrero.