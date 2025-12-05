Alerta de nieve en Chicago con clima invernal de diciembre: mapa de las zonas afectadas

Chicago amaneció este viernes bajo un ambiente plenamente invernal, con temperaturas extremas y un escenario meteorológico que abrirá la puerta a varios episodios de nieve y ráfagas de viento intensas. Estas condiciones adversas se esperan durante los próximos días en el área metropolitana y gran parte del norte de Illinois.

Temperaturas extremas y viento gélido en Chicago

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Chicago detalló que este viernes 5 de diciembre comenzó con registros en un dígito Fahrenheit (debajo del cero en centígrados) en varios puntos del área metropolitana.

Este escenario está potenciado por el inicio de corrientes de aire procedentes del suroeste que más tarde se tornarán más fuertes.

Hacia la noche del viernes, el avance de un frente frío incrementará la humedad y abrirá la posibilidad de una precipitación mixta que incluirá desde copos aislados hasta episodios breves de llovizna congelada NWS

Estas ráfagas acelerarán la pérdida de calor superficial y mantendrán el riesgo de formación de nieve volada en zonas abiertas.

La previsión oficial indicó que los valores de los termómetros ascenderán durante el día, aunque la sensación térmica se mantendrá muy baja debido a los vientos previstos.

Con el paso de las horas, las ráfagas del sur y sudoeste adquirirán mayor intensidad y complicarán la visibilidad en sectores con acumulación previa.

Las autoridades atmosféricas explicaron que las corrientes en altura generarán un escenario favorable para empujar las temperaturas hacia niveles más tolerables, aunque también incrementarán la inestabilidad a nivel regional.

Precipitaciones previstas para la noche del viernes en Chicago

La oficina meteorológica destacó que, durante las horas nocturnas, podría ocurrir un episodio corto de precipitación invernal. En sectores ubicados al norte de la I-80, la probabilidad de que se forme una franja de nieve o una mezcla de llovizna congelada y copos alcanzará entre el 20% y el 40%.

Las condiciones, según el ente, se inclinan hacia la presencia de nieve. Sin embargo, la incertidumbre sigue vigente debido a variaciones mínimas en los parámetros térmicos.

El primer sistema “clipper” del fin de semana y cómo afectará a Chicago

A partir del sábado en la noche, comenzará una sucesión de pasos frontales que definirán el clima regional durante toda la semana. En su informe, el NWS Chicago remarcó que se instalará un patrón clásico de “clipper”, con una dorsal en el oeste de Estados Unidos y un marcado flujo del noroeste sobre los Grandes Lagos.

A partir del sábado por la noche, se instalará un patrón clásico de sistemas "clipper" (perturbaciones rápidas de origen canadiense), que se caracterizan por producir nevadas ligeras pero recurrentes NWS

Esta configuración permite la llegada de múltiples perturbaciones de origen canadiense, caracterizadas por producir nevadas ligeras, pero recurrentes, y un descenso marcado de las temperaturas.

El primer pulso significativo aparecerá entre el sábado en la noche y el domingo en la mañana. El organismo meteorológico anticipó tasas de hasta 0,25 pulgadas por hora, suficientes para dejar acumulaciones generales de una a dos pulgadas (2,54 a 5,08 centímetros), con sectores aislados que podrían recibir hasta tres pulgadas (7,62 centímetros) al oeste de Chicago.

El ingreso posterior de aire extremadamente frío favorecerá el desarrollo de inestabilidad sobre el lago Michigan, lo que podría activar bandas de nieve de efecto lago durante la tarde del domingo.

La ubicación exacta aún presenta incertidumbre: podrían concentrarse exclusivamente en el noroeste de Indiana o desplazarse hacia el oeste e ingresar al área metropolitana de Chicago antes de disiparse. La variación de vientos en superficie será clave para definir el recorrido.

Clima de la próxima semana en Chicago: nuevas nevadas y frío extremo

Tras el paso del primer clipper, otras perturbaciones avanzarán desde el norte entre el lunes 8 de diciembre en la noche y el jueves.

A diferencia del sistema inicial, muchos de estos corredores tenderán a ubicarse ligeramente más al norte, lo que incrementará la probabilidad de nieve en Wisconsin y generará un impacto más limitado en Chicago. Sin embargo, el NWS no descartó cambios en las trayectorias y pidió seguir las actualizaciones.

Hacia el martes y el miércoles, la posible formación de un sistema más robusto podría llevar aire más templado, lo que abriría una breve ventana para una mezcla de lluvia y nieve Nam Y. Huh - AP

Una de las características más llamativas de la semana será la oscilación térmica. Hacia el martes y el miércoles, algunos modelos sugieren la formación de un sistema más robusto en el Valle Superior del Mississippi.

De confirmarse, podría atraer aire más templado hacia la región, al empujar las temperaturas a valores que podrían ubicarse en los 30°F (−1°C).

Sin embargo, esta ventana sería breve: inmediatamente detrás del sistema, un nuevo refuerzo de aire ártico devolvería temperaturas diurnas de 10°F (−9°C) y máximas de apenas 20°F (−6°C).