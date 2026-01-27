Hasta cuándo se extiende la ola de frío en Illinois: una semana de nieve, heladas y congelación

La ola de frío que atraviesa Illinois promete extenderse durante varios días más. Este sistema contempla una combinación persistente de temperaturas extremadamente bajas, sensaciones térmicas peligrosas, ráfagas intensas de viento y episodios de nieve que complicarán la rutina de millones de personas.

Clima en el norte de Illinois: viento y nieve en Chicago y alrededores

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Chicago/Romeoville advirtió que el norte de Illinois continuará bajo condiciones invernales rigurosas, marcadas por el pasaje de frentes fríos sucesivos y el refuerzo de aire ártico.

La oficina del NWS en Chicago/Romeoville advierte que el norte del estado sufrirá el paso de frentes fríos sucesivos NWS

Durante las primeras horas del martes, los vientos del sudoeste rotarán al noroeste y comenzarán a intensificarse, con ráfagas cercanas a 30 millas por hora (48 km/h) y picos que alcanzarán hasta 35 millas por hora (56 km/h). Esta situación generará sectores con nieve levantada y acumulaciones irregulares, especialmente en áreas abiertas.

El organismo explicó que se registrarán chaparrones de nieve dispersos, principalmente al norte y este de una línea imaginaria entre Rochelle y Rensselaer, con posibilidad de copos aislados durante el resto del día.

El pronóstico destacó que el frío persistirá hasta el fin de semana, con sensaciones térmicas mayormente bajo cero durante las madrugadas y primeras horas del día, hasta al menos el sábado.

Según el análisis del NWS, el foco principal hacia el cierre de la semana estará puesto en el desarrollo de nieve por efecto lago en el noreste de Illinois, especialmente desde la noche del jueves hasta el sábado por la noche.

Este fenómeno, que se alimenta por el contraste entre el aire extremadamente frío y las aguas relativamente más templadas del lago Michigan, podría derivar en bandas de nieve más organizadas. El impacto podría ser significativo en sectores urbanos como Chicago.

Clima en el centro y este de Illinois: heladas severas y avisos por frío extremo

Desde la oficina del NWS en Lincoln, que cubre gran parte del centro y este de Illinois, el panorama no resulta más alentador. Allí se confirmó que el frío intenso continuará al menos hasta el fin de semana, con temperaturas mínimas cercanas o por debajo de 0°F (-18°C) y sensaciones térmicas que caerán de forma reiterada entre -10°C y -20°F (-23°C a -29°C) durante las noches.

En el centro y este de Illinois, el NWS en Lincoln mantiene advertencias por temperaturas mínimas cercanas o por debajo de los 0°F NWS

El organismo emitió y renovó advertencias por frío extremo, especialmente al este del valle del río Illinois, donde se esperan valores de sensación térmica de entre -15°F y -24°F (-26°C a -31°C) en la madrugada del miércoles. La probabilidad de que estos umbrales se alcancen fue estimada entre el 40% y el 80% en amplias zonas al este de la autopista I-55.

Clima en el sur de Illinois: frío peligroso y un respiro breve antes de otro embate ártico

En el sur del estado, bajo la cobertura de la oficina del NWS en Paducah, la situación también está dominada por el frío extremo, aunque con algunas diferencias. Allí se mantendrá vigente una advertencia por frío peligroso, con sensaciones térmicas de entre -10°F y -20°F (-23°C a -29°C) durante la mañana del martes, producto de temperaturas en los dígitos simples y vientos sostenidos del sudoeste de hasta 15 millas por hora (24 km/h).

Un centro de alta presión descenderá desde las praderas canadienses este viernes, lo que reforzará el frío severo en todo el sur del estado con mínimas cercanas a 0°F NWS

El NWS indicó que entre el martes y el miércoles podría registrarse una leve moderación térmica, con máximas que, si bien seguirán entre 5°F y 15°F por debajo de lo normal, podrían alcanzar valores algo más elevados. Sin embargo, este alivio será transitorio.

A partir del viernes, una nueva irrupción de aire ártico descenderá desde las praderas canadienses, lo que devolverá al sur de Illinois a condiciones de frío severo.

Para el viernes y el sábado, las máximas apenas se moverían entre los 15°F y los bajos 20°F (-9°C a -4°C), con mínimas cercanas a 0°F (-18°C). Las probabilidades de sensaciones térmicas bajo cero volverán a ubicarse entre el 50% y el 90%.