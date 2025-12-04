Cómo continúa la ola de frío invernal en Chicago y qué se espera para Illinois en las próximas horas

La ola de frío que afectó a Chicago durante los últimos días se potenciará a partir de la madrugada del jueves y dejará un escenario todavía más extremo sobre el norte de Illinois. El avance del aire ártico, el ingreso de un frente muy frío y nuevas chances de nevadas ligeras conforman un panorama marcado por sensaciones térmicas peligrosamente bajas y cielos inestables.

Temperaturas extremas y sensaciones térmicas críticas en el área de Chicago

La llegada del aire más helado de la temporada determinará condiciones severas desde la madrugada del jueves hasta, al menos, la mañana del viernes. El Servicio Meteorológico Nacional en Chicago (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó que los valores térmicos descenderán muy por debajo de lo habitual para comienzos de diciembre y que la combinación con el viento generará sensaciones que podrán desafiar récords históricos de la ciudad.

La combinación de aire helado y viento provocará sensaciones térmicas peligrosamente bajas en Chicago, con valores que podrán acercarse a los –20°F (–29°C) en zonas aisladas Nam Y. Huh - AP

Según el reporte meteorológico emitido por la oficina local, las mínimas de la madrugada del jueves se mantendrán en niveles extremadamente bajos, con sensaciones que rondarán entre -10°F (–23°C) y -15°F (–26°C).

Algunas zonas aisladas incluso podrán registrar “valores cercanos a los -20°F (–29°C)”, de acuerdo con el NWS Chicago. La agencia previno que las condiciones serán lo suficientemente intensas como para exigir medidas de protección para personas y mascotas.

El jueves, las temperaturas diurnas apenas lograrán recuperarse y se mantendrán muy por debajo del promedio para esta época del año. Recién hacia las primeras horas del viernes, el flujo de aire más templado permitirá que los valores comiencen a estabilizarse y asciendan lentamente.

Nieve, inestabilidad climática y el ingreso de aire más seco a Chicago

El frente frío que ingresó desde la tarde del miércoles continuará su desplazamiento durante este miércoles noche y estabilizará parcialmente el cielo sobre Chicago hacia la madrugada del jueves. Detrás del sistema frontal, el aire seco comenzará a imponerse y dispersará gradualmente la nubosidad baja, aunque no se descartarán remanentes de capas nubosas.

La masa de aire ártico será tan dominante el jueves que las temperaturas diurnas apenas lograrán recuperarse y se mantendrán casi congeladas durante todo el día Sarah Rafi� - AP�

El NWS Chicago mantuvo chances bajas, pero no nulas, de nevadas ligeras o pasajeras para la primera parte del jueves, especialmente hacia el sur de la ciudad y el noroeste de Indiana. El organismo describió que la cobertura será “dispersa y poco uniforme”, sin una señal clara de acumulaciones importantes. Sin embargo, podrá producirse un evento breve y localizado capaz de reducir la visibilidad por unos minutos.

Qué clima se espera para el resto de Illinois

Mientras el área de Chicago se sumergirá en su episodio más helado de la temporada, el resto de Illinois experimentará un patrón igualmente hostil. La oficina del NWS en Lincoln anticipó que la masa de aire gélido dominará la región central y sur del estado al menos hasta el viernes por la mañana, con temperaturas que caerán a valores de un solo dígito y máximas que difícilmente superarán los 20°F (-6°C) en zonas al norte de la I-70.

El NWS Chicago mantuvo chances bajas de nevadas ligeras o pasajeras para la primera parte del jueves Agencia AFP

El NWS Lincoln destacó que, detrás del frente, el jueves podrá presentar condiciones de inestabilidad débil, con la posibilidad de flurries o lloviznas congeladas en sectores dispersos.

La combinación de humedad irregular y temperaturas de superficie cercanas al punto de congelación abrirá la puerta a “una mezcla variable de precipitación”, según explicó la oficina. Cualquier acumulación, de presentarse, será mínima, aunque podría generar algunos sectores resbaladizos.

En su pronóstico, el organismo de Lincoln advirtió que el frío extremo obligará a tomar recaudos inmediatos: “Será necesario proteger a las personas, a las mascotas y a las cañerías”.

Esta recomendación se sostendrá desde la madrugada del jueves y se extenderá hasta la mañana del viernes, cuando los vientos intensifiquen el impacto del frío y empujen las sensaciones térmicas a niveles riesgosos.