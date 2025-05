¿Se puede tramitar la Real ID en Chicago después de la fecha límite del 7 de mayo?: qué pasa con los inmigrantes

En Illinois, y particularmente en Chicago, obtener una identificación Real ID es esencial para cumplir con la normativa, aunque parte de la comunidad inmigrante de la región que no cumpla con los requisitos no tendrá esa oportunidad. Quienes no puedan tramitar el documento a tiempo, deberán presentar una tarjeta que sea compatible con las características de la Real ID, por ejemplo el pasaporte.

¿Qué pasará después del 7 de mayo en Chicago?

A partir del 7 de mayo si se tiene más de 18 años y se desea abordar vuelos domésticos en Estados Unidos sin un pasaporte, o si se necesita ingresar a instalaciones federales como bases militares o edificios gubernamentales, se deberá presentar una identificación compatible con la Real ID o un documento alternativo aprobado, como un pasaporte válido.​

En caso de no contar con el documento, se puede presentar una documentación que reemplace provisoriamente (Archivo) Página: DMV California

Para los inmigrantes ocurre lo mismo aunque el proceso de obtención requiere de algunos documentos que no todos los extranjeros tienen como un acta de nacimiento estadounidense, pasaporte de EE.UU.; certificado de naturalización, o documentación migratoria con formulario I-94 aprobado, un número de Seguro Social completo, dos comprobantes de residencia y una prueba de firma.

Aquellas personas que no cuentan con residencia legal no califican para obtener la Real ID. Por ese motivo, solo los inmigrantes con residencia permanente, autorización de empleo o ciudadanía pueden iniciar el proceso. Los documentos que se aceptan deben estar vigente y en regla, según las pautas oficiales.

Cuáles son los costos de las tarjetas Real ID en Illinois

Las tarifas para una licencia de conducir/identificación Real ID son las mismas que las que se cobran actualmente en Illinois por las tarjetas estándar.

En el último tiempo se añadieron alrededor de 2500 espacios diarios en 44 centros del DMV en el área de Chicago para solicitar la Real ID (Illinois Secretary of State) (Archivo) Illinois Secretary of State

Para obtener la lista completa de costos, el solicitante puede visitar la página “Tarifas básicas de la licencia de conducir”, que pone a disposición la Secretaría de Estado. Algunas de las más comunes son:

Licencia de conducir básica: US$30.

Licencia de conducir para personas de 18 a 20 años: costo US$5.

Licencia de conducir para personas de 21 a 68 años: costo US$30.

Licencia de conducir para personas de 69 a 80 años: costo US$5.

Licencia de conducir para personas de 81 a 86 años: costo US$2.

Licencia de conducir para personas de 87 años o más, es gratis.

El servicio advierte que si una persona renovó recientemente su licencia de conducir, o no vence en más de un año, puede solicitar una Real ID y pagar una tarifa corregida de US$5. La Real ID conservará la misma fecha de vencimiento que la licencia original.