Un ganador de Powerball en Illinois está a punto de perder el premio de US$100.000: qué debe hacer para evitarlo

Un boleto de Powerball está a punto de caducar en Illinois. La persona afortunada compró el ticket hace casi un año y aún no lo reclamó. Las autoridades de la Lotería del estado emitieron un recordatorio urgente para encontrar al poseedor antes de que se agote el plazo para obtener su premio. Si el dueño no aparece, el dinero volverá al fondo estatal y perderá la oportunidad de recibir la suma ganada.

El premio de US$100 mil de Powerball que está por expirar en Illinois

El billete fue adquirido para el sorteo del 23 de marzo de 2024 en un comercio ubicado en Centralia, una localidad situada en el sur del estado. La combinación ganadora incluyó los números 6, 23, 25, 34 y 51, con el número extra Powerball 3 y el multiplicador Power Play 2x. Aunque nadie se llevó el pozo mayor, este ticket acertó suficientes cifras para obtener 100 mil dólares.

Un premio de US$100.000 está por expirar en Illinois Archivo

El plazo máximo para reclamar los premios de la Lotería de Illinois es de un año desde la fecha del sorteo. Con el plazo límite por expirar, la incertidumbre crece sobre si el propietario del ticket de Powerball se presentará a tiempo. La Lotería ha instado a los jugadores a revisar billeteras, cajones o prendas de vestir en busca del billete.

Existen distintos motivos por los cuales se cree que el afortunado ganador aún no se presentó presencialmente a reclamar su premio. La explicación más temida es que no sepa todavía la noticia de su triunfo. Otras posibilidades incluyen el asesoramiento financiero y legal previo a obtener el premio.

Si el monto no es reclamado antes del vencimiento, la cifra será transferida al fondo de premios no reclamados. En la actualidad, hay once billetes de la Lotería de Illinois sin cobrar, sumando un total de US$5,35 millones, según detallan las autoridades. Entre estos, se encuentra el boleto de Centralia, cuyo ganador sigue sin aparecer.

Dónde compró el ticket ganador de Powerball en Illinois

El billete de Powerball premiado fue adquirido en Huck’s #151, un comercio de conveniencia situado en el 315 E. Calumet, en la ciudad de Centralia. Este establecimiento, que forma parte de una cadena de tiendas minoristas, vende regularmente boletos de lotería junto con otros productos básicos.