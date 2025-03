Tienda de la suerte en Chicago: compró un boleto de lotería con ayuda de un empleado y ahora es millonario

Un residente de Chicago obtuvo un premio de un millón de dólares tras adquirir un boleto de lotería que tenía un valor de US$10. La noticia se volvió viral por la forma en la que se realizó la compra de este ticket en una tienda de servicio, ubicada en West Ridge. El hombre le pidió a un trabajador del lugar que lo ayudara a elegir el raspadito y tuvieron éxito.

Compró un boleto de lotería con ayuda de un empleado y ganó

El ganador se llama Ashur Al Rahib y, según informaron las autoridades de la lotería, frecuentaba la tienda. En el momento de la compra, el hombre no tenía claro cuál de todos los tickets de raspadito quería elegir. Es por eso que pidió ayuda a uno de los empleados del establecimiento, Romy Singh.

Ashur Al Rahib ganó un millón de dólares al jugar raspadito en Chicago Loter

El joven realizó un juego para darle más emoción a la elección y cubrió los nombres de las distintas opciones de tickets de raspadito que tenían en la tienda. Esto le permitió a Ashur seleccionar uno entre la variedad. Tras raspar el boleto, Al Rahib comprobó que había conseguido un millón de dólares.

“Paso a menudo por esta gasolinera porque está cerca de mi barrio”, recordó el ganador frente a las autoridades de la lotería. “Ese día en particular, no estaba seguro de qué boleto de lotería elegir. Romy me mostró algunas opciones, pero tapó los nombres de los juegos para que no pudiera verlos. Señalé uno al azar, ¡y no puedo creer que el boleto que elegí me haya convertido en millonario!”, agregó.

Singh, quien atendió al ganador, también rememoró la extraña situación: “Ashur es un hombre bueno y trabajador. Viene aquí desde hace mucho tiempo, así que nos conocemos”. Y agregó: “Después de darse cuenta de que su boleto había ganado un millón de dólares, regresó y me dijo: ‘¡Me diste buena suerte, gracias!’ Estaba muy feliz y yo estoy muy feliz por él”.

El jugador asegura que le costó darse cuenta de que la noticia era real. Según su relato, revisó su boleto todos los días antes de reclamar el dinero. Es que dudaba que el premio sea real. “A veces tengo que pellizcarme para asegurarme de que no estoy soñando”, afirmó.

El boleto de "raspadito" con el que ganó la joven https://milotteryconnect.com/

Al ser consultado por las autoridades sobre sus planes a futuro, el ganador explicó que quiere invertir su dinero. Una parte irá para comprar un pequeño edificio y abrir una carnicería y una panadería. Además, contó que planea donar otra parte a la iglesia, a la cual asiste cotidianamente. “Si ganas, haz cosas buenas con el dinero, no solo para ti, sino también para los demás. Recuerda siempre dar algo a cambio”, aconsejó al resto de los jugadores.

Dónde compró el ticket ganador de lotería

El boleto se adquirió en una gasolinera Mobil situada en 2500 W. Peterson Avenue, en Chicago, Illinois. Este comercio vende distintos artículos como cigarrillos, golosinas, bebidas, snacks, pero también ofrece una amplia variedad de boletos de lotería como lo son los raspaditos, tickets de Powerball y también Mega Millions.