Vive en Michigan y ganó US$250.000 en Powerball, pero en cuestión de horas podría perderlo todo

Un jugador de Powerball podría perder todo lo que ganó si no reclama su boleto antes del vencimiento. El ticket ganador corresponde a un sorteo realizado hace varios meses, pero la afortunada persona aún no se presentó frente a las autoridades. De no hacerlo dentro del plazo estipulado, el dinero será destinado a otras causas, según estipulan las normativas vigentes. Desde la lotería sospechan que es posible que el residente de Michigan no sepa de esta noticia aún.

Powerball: un jugador de la Michigan podría perder todo su premio

Las autoridades explican en su página web que el boleto de Powerball fue adquirido en el comercio llamado Kroger que está ubicado en Bloomfield Hills en el condado de Oakland. El sorteo donde se consagró ganador tuvo lugar el 11 de marzo de 2024 con los números 1, 3, 7, 16, 66 junto con el Powerball que fue 5.

El boleto de Powerball por US$250 mil que está a punto de expirar Archivo

En esa ocasión, el jugador acertó cuatro bolas blancas y el Powerball con la opción Power Play, lo que le otorgó un premio de US$250 mil. Hasta la fecha, nadie se acercó a las oficinas de la lotería a reclamar el monto y el tiempo se acaba. La fecha máxima para obtener la recompensa es el 11 de marzo de 2025 a las 16.45 hs (hora local).

Las autoridades difundieron alertas para informar a posibles ganadores y evitar la pérdida de la suma. Si los jugadores no se presentan es por distintos motivos. O bien, todavía no se dieron cuenta de que acertaron las bolas en el sorteo o todavía están en consulta con especialistas de las finanzas para obtener la información necesaria de como cobrar estas sumas millonarias.

Cuánto tiempo hay para reclamar un ticket de Powerball en Estados Unidos

Las reglas sobre el tiempo límite para reclamar premios de Powerball varían según el estado. En el caso de Michigan, los ganadores tienen un año exacto desde la fecha del sorteo para presentar el ticket. En otros lugares, el periodo puede ser de 180 días, pero eso está estipulado según la legislación vigente de cada lugar.

Cuánto tiempo hay para reclamar un premio de Powerball Foto de dylan nolte en Unsplash

En todos los casos, si el plazo vence, el dinero no puede ser entregado a la persona, sin excepciones. Las sumas no reclamadas se destinan a distintos programas de asistencia pública o educación. En algunos estados, los fondos vuelven a la lotería para futuros sorteos o promociones. Por este motivo, es que las autoridades recomiendan verificar los tickets adquiridos y proceder con la reclamación a tiempo.

Qué otros premios de lotería están a punto de vencer en Michigan

En la página web de la lotería de Michigan también se anuncian otros premios ganadores que aún no fueron reclamados. Este es el único dentro de Powerball, pero hay dos personas más que fueron ganadoras en el juego “Afortunado de por vida”, que también consiste en sorteos de azar y la elección de números.

Estas personas podrían perderlo todo si no reclaman sus premios a tiempo Eduardo Verdugo - AP

Sorteo realizado el 26 de marzo de 2024. Números ganadores: 18-25-34-39-48. Monto obtenido : US$390 mil . El ticket fue comprado en la tienda Merriman Drugs en Livonia, Wayne. La fecha final para reclamar el premio es el 26 de marzo de 2025 .

Números ganadores: 18-25-34-39-48. Monto obtenido . El ticket fue comprado en la tienda Merriman Drugs en Livonia, Wayne. La fecha final para reclamar el premio es el . Sorteo realizado el 22 de septiembre de 2024. Los números ganadores fueron: 5-13-27-35-48. El monto obtenido también fue US$390 mil. El ticket se vendió en la tienda Sunshine Liquor Shop en Redford, Wayne. El tiempo máximo para reclamarlo termina el 22 de septiembre de 2025.