Impactantes imágenes del momento en que reducen a un joven que intentó dispararle a un agente en un Walmart de Ohio

El Departamento de Policía de Cantón, Ohio, dio a conocer unas grabaciones que documentaron el instante en que un joven de 21 años, retenido junto a su acompañante por un presunto robo, intentó disparar contra un agente dentro de un Walmart. El hecho derivó en cargos por intento de asesinato y complicidad de hurto, entre otros.

La grabación del intento de disparo a un agente policial en un Walmart de Ohio

El incidente tuvo lugar en la oficina de prevención de pérdidas del comercio, donde empleados del establecimiento habían retenido a dos personas sospechadas de hurto: Shane C. L. Newman, de 21 años, y Katerina Jeffrey, de 23.

Impactantes imágenes del momento en que reducen a un tirador en un Walmart de Ohio

“Mientras procesaban a los dos sospechosos, el hombre sacó una pistola e intentó dispararle al oficial, pero el arma no se disparó”, explicó el Departamento de Policía de Cantón en un comunicado oficial retomado por NBC News.

Las imágenes difundidas corresponden tanto a sistemas de seguridad del local como a la cámara corporal del oficial involucrado, lo que permitió reconstruir paso a paso cómo se desarrollaron los hechos.

De acuerdo con el material audiovisual, Newman y su acompañante fueron escoltados a una oficina interna tras ser señalados por un presunto robo. Allí, un oficial de policía que realizaba tareas fuera de su horario habitual inició el procedimiento de identificación.

Las grabaciones muestran que el agente hizo un registro superficial al sospechoso. Durante ese control inicial, el joven aseguró que solo llevaba consigo su celular y un pequeño recipiente. Sin embargo, ocultaba una riñonera adherida a su cuerpo que no fue detectada en ese momento.

Mientras el oficial verificaba los datos personales por radio, Newman introdujo la mano en el bolso oculto, extrajo un arma de fuego, la preparó para disparar y la dirigió directamente hacia la cabeza del agente, según se observa en los registros de video.

El incidente ocurrió en el Walmart de Cantón, Ohio

Relato en primera persona: el intento de disparo y la intervención clave

En el instante en que Newman saca su arma, un empleado de prevención de pérdidas del Walmart, que se encontraba dentro de la oficina, reaccionó de inmediato al percibir la amenaza y se lanzó sobre el sospechoso para neutralizarlo.

Tras el derribo, se produjo un forcejeo en el suelo. El oficial logró recuperar el control de la situación y colocarle las esposas al joven de 21 años, mientras solicitaba refuerzos. Todo el proceso quedó registrado por las cámaras corporales y de seguridad del establecimiento.

“Saca un arma, me la apunta a la cabeza y aprieta el gatillo. No dispara. Yo la desenfundo. Al final se rinde”, relató el agente presente en el lugar, según lo retomado por ABC News. Los reportes oficiales no detallaron si se trató de una falla mecánica, falta de munición u otro motivo técnico.

“Iba a liberarlos, esa era la cuestión, como si fuera simplemente una citación”, detalló el oficial.

Un empleado del Walmart se abalanzó sobre el tirador y logró reducirlo Captura de pantalla video Departamento de Policía de Cantón

Qué cargos enfrentan el tirador de Walmart y su pareja

Shane C. L. Newman, de 21 años y residente de Cantón, fue arrestado en el lugar. Posteriormente, las autoridades confirmaron que enfrenta múltiples cargos penales derivados del episodio ocurrido en el Walmart.

Entre las imputaciones principales se encuentra:

El cargo de intento de asesinato, basado en el hecho de haber apuntado con un arma de fuego a un oficial de policía.

intento de asesinato, basado en el hecho de haber apuntado con un arma de fuego a un oficial de policía. Agresión criminal contra un agente de la paz.

Robo

Posesión de drogas

Posesión de un arma de fuego mientras se encontraba legalmente inhabilitado para hacerlo.

Su acompañante Katerina Jeffrey, de 23 años, quien también fue arrestada, enfrenta una acusación de:

Complicidad en el delito de robo, al considerar que participó del hecho que dio origen a la intervención dentro del comercio.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente en qué centro de detención permanecen ni si cuenta con representación legal. Tampoco se detalló cuándo se realizará su primera comparecencia ante la Justicia.

“Este incidente nos recuerda la constante amenaza de violencia contra los agentes de Policía y la bondadosa protección de Dios. Gracias a todos los que oran conmigo regularmente por nuestras oficinas y nuestra comunidad”, expresó el jefe de policía de Cantón, John Gabbard, según lo retomado por ABC News.