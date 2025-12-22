Impactantes imágenes del momento en que reducen a un joven que intentó dispararle a un agente en un Walmart de Ohio
Lo que comenzó como una intervención por un presunto robo menor terminó en un ataque armado contra un oficial policial
- 4 minutos de lectura'
El Departamento de Policía de Cantón, Ohio, dio a conocer unas grabaciones que documentaron el instante en que un joven de 21 años, retenido junto a su acompañante por un presunto robo, intentó disparar contra un agente dentro de un Walmart. El hecho derivó en cargos por intento de asesinato y complicidad de hurto, entre otros.
La grabación del intento de disparo a un agente policial en un Walmart de Ohio
El incidente tuvo lugar en la oficina de prevención de pérdidas del comercio, donde empleados del establecimiento habían retenido a dos personas sospechadas de hurto: Shane C. L. Newman, de 21 años, y Katerina Jeffrey, de 23.
“Mientras procesaban a los dos sospechosos, el hombre sacó una pistola e intentó dispararle al oficial, pero el arma no se disparó”, explicó el Departamento de Policía de Cantón en un comunicado oficial retomado por NBC News.
Las imágenes difundidas corresponden tanto a sistemas de seguridad del local como a la cámara corporal del oficial involucrado, lo que permitió reconstruir paso a paso cómo se desarrollaron los hechos.
De acuerdo con el material audiovisual, Newman y su acompañante fueron escoltados a una oficina interna tras ser señalados por un presunto robo. Allí, un oficial de policía que realizaba tareas fuera de su horario habitual inició el procedimiento de identificación.
Las grabaciones muestran que el agente hizo un registro superficial al sospechoso. Durante ese control inicial, el joven aseguró que solo llevaba consigo su celular y un pequeño recipiente. Sin embargo, ocultaba una riñonera adherida a su cuerpo que no fue detectada en ese momento.
Mientras el oficial verificaba los datos personales por radio, Newman introdujo la mano en el bolso oculto, extrajo un arma de fuego, la preparó para disparar y la dirigió directamente hacia la cabeza del agente, según se observa en los registros de video.
Relato en primera persona: el intento de disparo y la intervención clave
En el instante en que Newman saca su arma, un empleado de prevención de pérdidas del Walmart, que se encontraba dentro de la oficina, reaccionó de inmediato al percibir la amenaza y se lanzó sobre el sospechoso para neutralizarlo.
Tras el derribo, se produjo un forcejeo en el suelo. El oficial logró recuperar el control de la situación y colocarle las esposas al joven de 21 años, mientras solicitaba refuerzos. Todo el proceso quedó registrado por las cámaras corporales y de seguridad del establecimiento.
“Saca un arma, me la apunta a la cabeza y aprieta el gatillo. No dispara. Yo la desenfundo. Al final se rinde”, relató el agente presente en el lugar, según lo retomado por ABC News. Los reportes oficiales no detallaron si se trató de una falla mecánica, falta de munición u otro motivo técnico.
“Iba a liberarlos, esa era la cuestión, como si fuera simplemente una citación”, detalló el oficial.
Qué cargos enfrentan el tirador de Walmart y su pareja
Shane C. L. Newman, de 21 años y residente de Cantón, fue arrestado en el lugar. Posteriormente, las autoridades confirmaron que enfrenta múltiples cargos penales derivados del episodio ocurrido en el Walmart.
Entre las imputaciones principales se encuentra:
- El cargo de intento de asesinato, basado en el hecho de haber apuntado con un arma de fuego a un oficial de policía.
- Agresión criminal contra un agente de la paz.
- Robo
- Posesión de drogas
- Posesión de un arma de fuego mientras se encontraba legalmente inhabilitado para hacerlo.
Su acompañante Katerina Jeffrey, de 23 años, quien también fue arrestada, enfrenta una acusación de:
- Complicidad en el delito de robo, al considerar que participó del hecho que dio origen a la intervención dentro del comercio.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente en qué centro de detención permanecen ni si cuenta con representación legal. Tampoco se detalló cuándo se realizará su primera comparecencia ante la Justicia.
“Este incidente nos recuerda la constante amenaza de violencia contra los agentes de Policía y la bondadosa protección de Dios. Gracias a todos los que oran conmigo regularmente por nuestras oficinas y nuestra comunidad”, expresó el jefe de policía de Cantón, John Gabbard, según lo retomado por ABC News.
Otras noticias de Agenda EEUU
Desde Caracas a EE.UU. El fenómeno de Led Varela: el venezolano que conquista Miami y marca tendencia en el stand-up latino
En vivo. Noticias del Sur de Florida, en vivo: anuncios de Trump en Palm Beach y lo que hay que saber hoy
Detención de mercancía. Alerta para envíos internacionales: la CBP retendrá neumáticos en todos los puertos de entrada de EE.UU.
- 1
Los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU. en Navidad o fin de año
- 2
Defiende que es ciudadana americana, pero el ICE la detuvo en una parada de auto y podría ser deportada
- 3
Las 26 leyes que Greg Abbott no quiso firmar en Texas: cómo impactarían en millones de personas
- 4
Todas las leyes migratorias firmadas por Gavin Newsom en California en 2025