Walmart cerrará sus tiendas en Estados Unidos por 24 horas: ¿cuándo aplica la medida en diciembre 2025?
Los clientes del país norteamericano aún podrán hacer pedidos y órdenes en línea en el supermercado durante el período de cierre
A medida que se acerca el fin del año, los negocios se preparan para darle un descanso a sus empleados durante los días festivos. En el marco de la Navidad, todas las tiendas de Walmart en Estados Unidos permanecerán cerradas por 24 horas, pero los clientes tendrán alternativas para realizar pedidos.
Walmart cerrará en Navidad: qué tiendas abren, horarios y alternativas de compra
De cara a las celebraciones de diciembre, los consumidores de Estados Unidos deben tener en cuenta que los locales de Walmart se mantendrán cerrados por 24 horas durante Navidad, el 25 de diciembre. Es uno de los dos feriados del año en los que la compañía no opera, según su sitio web oficial. La anterior jornada de cierre tuvo lugar en el Día de Acción de Gracias.
No obstante, los clientes que tengan que hacer compras de último momento podrán visitar una tienda durante la Nochebuena, el miércoles 24 de diciembre. En esa fecha, las sucursales abrirán sus puertas.
En general, las tiendas permanecen abiertas de 6 hs a 23 hs (hora local), de lunes a domingo, según Syracuse. Otros servicios, como la farmacia, el centro de visión y los servicios inalámbricos, podrían estar sujetos a horarios especiales, por lo que es aconsejable consultar a las sucursales locales para conocer el cronograma.
Además, la tienda de Walmart en línea está abierta las 24 horas, los siete días de la semana, y operará de la misma forma durante Navidad. De este modo, quienes tengan que comprar productos en el supermercado podrán hacerlo por internet durante el día festivo. También tienen la opción de hacer pedidos para recoger en Nochebuena o programar la entrega durante la temporada navideña.
Las tiendas que permanecerán abiertas en Nochebuena en Estados Unidos
Así como Walmart, Costco también cerrará sus puertas en Navidad, según explica su sitio web oficial. Del mismo modo, Target se mantendrá cerrado durante el feriado del 25 de diciembre, pero los clientes aún podrán comprar en línea las 24 horas del día a través del sitio web y la aplicación para autoservicio.
Al margen de los cierres en Navidad, la mayoría de las cadenas abrirán la jornada previa al día festivo. De acuerdo con la información compartida por TCPalm, medio asociado de USA Today, los siguientes mayoristas atenderán a sus clientes durante la Nochebuena, en la víspera de Navidad:
- Costco.
- Aldi: operará con horarios limitados, por lo que los clientes deben verificar en sus tiendas locales para conocer el cronograma establecido.
- Bj’s: operará con horario limitado de 8 hs a 18 hs.
- Publix: funcionará con horarios limitados, por lo que los clientes deben verificar en sus tiendas locales para conocer el cronograma establecido.
- Sam’s Club operará con los siguientes horarios para miembros: de 8 hs a 18 hs (Plus members) y de 9 hs a 18 hs (Club members).
- Sprouts: funcionará con horario reducido de 7 hs a 19 hs.
- Target: operará con horarios limitados, por lo que los clientes deben verificar en sus tiendas locales para conocer el cronograma establecido.
- The Fresh Market: operará con horarios limitados, por lo que los clientes deben verificar en sus tiendas locales para conocer el cronograma establecido.
Los mejores regalos para Navidad en Walmart por menos de US$25
Para el período de compras por las fiestas de fin de año, USA Today compiló los mejores regalos disponibles en las tiendas de Walmart por menos de US$25:
- Ophanie cama ortopédica para perros grandes con cubierta lavable extraíble, fondo antideslizante y forro impermeable: por US$17,99 (antes US$46,99).
- MaxKare Almohadilla de calefacción ultra suave con cuatro ajustes de calor y apagado automático: por US$17,99 (antes US$69,99).
- YOMYM PU bolso de cuero mochila para mujeres: a solo US$14,99 (antes US$28,99).
- Amy y Annette pulsera ajustable con corazones de oro blanco de 14K: a solo US$12,99 (antes US$89,99).
- Zapatillas con plataforma de gamuza sintética para mujer de Joyspun: por US$14,98 (antes US$24,98).
