Impacto de Robert Redford con Sundance “es inconmensurable” para cineastas en EEUU

Robert Redford rara vez fue visto en Sundance en sus últimos años, pero la fallecida leyenda de Hollywood reinará por siempre en el influyente festival estadounidense de cine que ayudó a crear.

Fundado en la década de 1980 para apoyar a realizadores independientes en una época en la que la era de las producciones taquilleras, iniciada con "Tiburón" y "La guerra de las galaxias", dominaba Hollywood, Sundance para muchos cineastas es el epítome del legado de Redford.

"Reflexionar sobre la importancia de Robert es como reflexionar sobre la importancia de la luna. Es una marea", dijo David Osit, un director cuyo documental, "Predators", se estrenó este año en Sundance.

"Su impacto es inconmensurable. No sé cómo sería nuestra profesión sin su influencia, especialmente en el cine independiente", dijo a la AFP.

Años después de su aplaudido rol en "Butch Cassidy", Redford, nativo de California, compró un pequeño terreno entre las pintorescas y nevadas montañas de Utah.

El valle se convirtió en el primer hogar del Instituto Sundance, fundado por el actor y que ofrece recursos y formación a jóvenes directores, y luego en la sede del Festival de Cine de Sundance, una muestra anual de películas independientes que cambió la industria estadounidense.

Celebrado con temperaturas bajo cero cada invierno a una altitud de 2150 metros, el festival de Sundance lanzó la carrera de directores como Quentin Tarantino y Steven Soderbergh.

También ha sido la plataforma en que se estrenaron innumerables documentales ganadores del Óscar, incluyendo títulos recientes como "20 días en Mariúpol", "Navalny" y "Summer of Soul".

Desde su lanzamiento, unas 4000 películas se presentaron en el festival, la mayoría de directores poco conocidos y con finanzas limitadas.

"En Estados Unidos, no suele haber financiación gubernamental para artistas jóvenes, como en otros países", dijo Richard Heredia-Arriaga, un director que ha estado involucrado con la plataforma virtual de colaboración de Sundance durante casi una década.

"Eso es lo que hace a Sundance tan especial para cineastas estadounidenses, en particular porque fue un medio para que su trabajo fuera visto y, básicamente, legitimado a nivel profesional".

- "Asumir riesgos" -

A medida que creció en tamaño, Sundance atrajo esa vena comercial que desde su comienzo buscaba mitigar, algo que no siempre le cayó bien a Redford.

"Quiero que los vendedores agresivos -las marcas de vodka, la gente de las bolsas de regalo y las Paris Hilton- se vayan para siempre", dijo Redford a un periodista durante el festival de 2012, informó *LA NACION*.

"¡No tienen nada que ver con lo que está pasando aquí!".

A medida que el artista envejecía y su salud se deterioraba, participó menos en el festival, aunque antes de la primera película siempre se reproducía un mensaje suyo grabado en video. Y su familia se mantuvo como guardiana de Sundance.

Una de las últimas participaciones públicas de Redford fue un comunicado anunciando la mudanza del festival de Park City, Utah, a Colorado, en donde se celebrará por primera vez en 2027.

"La misión (de Sundance) es aún más crucial hoy en día", y la mudanza "garantizará que el Festival continúe su trabajo de asumir riesgos al apoyar narrativas innovadoras, abrigar la independencia, y entretener e iluminar a las audiencias", dijo Redford.

En las afueras del Teatro Egipcio de Park City, la sede histórica de los estrenos de Sundance, residentes y visitantes expresaron a la AFP la tristeza de su partida.

"La comunidad artística definitivamente le debe mucha gratitud", dijo Peter Mayhew.

En Colorado, la huella de Redford seguirá siendo fundamental para Sundance.

"Su presencia siempre se siente dentro de la organización, porque siempre se supo que Bob era la persona que había creado todo esto", añadió Heredia-Arriaga.

amz/pr/db