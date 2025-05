Inoue detiene a Cárdenas en el octavo y mantiene la corona de supergallo

El invicto japonés Naoya Inoue retuvo el domingo su corona mundial indiscutible del peso supergallo, al levantarse de la lona para detener al estadounidense Ramón Cárdenas en el octavo asalto de una pelea en Las Vegas, Estados Unidos.

El Monstruo mejoró su récord a 30-0 (27 con KO) cuando el árbitro Thomas Taylor detuvo la pelea a los 45 segundos del octavo round tras una ráfaga de potentes golpes del campeón en la que Cárdenas sólo pudo cubrirse.

"Viendo el combate, todo el mundo es muy consciente de que me gusta pelear", declaró el asiático, de 32 años.

Inoue fue derribado por segunda vez en su carrera por un gancho de izquierda en los últimos segundos del segundo asalto, pero se levantó rápidamente, se adaptó y presionó a partir de entonces.

"Me sorprendió mucho, pero pude serenarme", declaró el vencedor a través de un traductor. "En el primer asalto, pensé que tenía bastante distancia, pero en el segundo me solté un poco. Y a partir de ahí me aseguré de no volver a recibir ese golpe".

La estrella japonesa defendía por cuarta vez su indiscutible título mundial en la división de las 122 libras (55,3 kg).

La pelea marcó su regreso a Las Vegas por primera vez en cuatro años y su primera lucha por fuera de Japón por primera vez desde 2021.

Cárdenas, de 29 años, vio su registro caer a 26-2, pero realizó un gran esfuerzo en su primer combate por el título mundial.

"En cuanto a las probabilidades, estaba muy lejos (de ganarme), pero sabía que era duro", dijo Inoue. "El boxeo no es tan fácil".

