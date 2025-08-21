Inter Miami avanza sin Messi a semis de Leagues Cup y Gallese elimina a Toluca

Con Luis Suárez en el papel del lesionado Lionel Messi, el Inter Miami venció el miércoles 2-1 a Tigres para meterse en semifinales de la Leagues Cup, a las que se sumó Orlando City al ganar en penales a Toluca con Pedro Gallese como héroe.

Tras un empate sin goles, el arquero peruano condenó al vigente campeón mexicano al atajar dos penas máximas en la tanda de penales y marcar él mismo el lanzamiento definitivo.

Los cuartos de final de la Leagues Cup tuvieron un arranque aciago para los representantes del fútbol mexicano, que aún no han conquistado este torneo conjunto con la liga norteamericana (MLS) desde su inicio, en 2023.

En un derbi de equipos de Florida, Inter y Orlando City se enfrentarán en una de las semifinales, programadas para el 26 y 27 de agosto.

Los protagonistas de la otra semifinal salían de los otros dos cruces de cuartos de este miércoles.

El Seattle Sounders recibía en su cancha al Puebla y el Galaxy, vigente campeón de la MLS, era también anfitrión frente al Pachuca.

El Inter Miami, campeón de este torneo en 2023, venció a Tigres con dos goles de penalti del uruguayo Luis Suárez en un duelo en el que fue expulsado su entrenador, Javier Mascherano.

El argentino Ángel Correa anotó el descuento para Tigres.

Messi, que arrastra problemas musculares desde principios de mes, sufrió hasta el final desde la tribuna del Chase Stadium de Fort Lauderdale (vecina de Miami).

Tras dos partidos de baja, el astro argentino reapareció el sábado en la MLS pero las molestias persistieron.

"Dependemos de las sensaciones que tenga Leo. Javier (Mascherano) habló hoy con él y (las sensaciones) no fueron las mejores y preferimos no arriesgar", explicó en la conferencia de prensa Javier Morales, asistente del Inter.

Doblete de Suárez

El Inter abrió el marcador en el minuto 23 con el primer penalti anotado por Suárez, señalado después de que Javier Aquino tocara la pelota con el brazo izquierdo en una barrida de un centro de Jordi Alba.

En el descanso, Mascherano vio la tarjeta roja después de protestar airadamente que el tiempo de descuento se prolongó más allá de lo indicado.

El técnico argentino vio la segunda mitad desde la primera fila de las gradas dando instrucciones con un teléfono celular.

'Angelito' Correa, flamante fichaje de Tigres, empató en el minuto 67 con su quinto gol en cuatro partidos de este certamen.

El expunta del Atlético de Madrid se coló en el área de Miami y definió con un toque que superó el manotazo del portero argentino Oscar Ustari.

En una recta final llena de tensión, el árbitro señaló el segundo penalti para el Inter tras revisar en el VAR otra mano de Aquino en un tiro del argentino Rodrigo De Paul.

Con sangre fría, Suárez anotó la pena máxima en el 89 y permitió al Inter seguir aspirando a un título internacional en esta temporada.

Orlando pasa en penales

En el segundo duelo de cuartos, Orlando City eliminó a Toluca con un empate 0-0 en el tiempo reglamentario y 6-5 en la tanda de penales.

Esta eliminatoria se disputó en el estadio del Los Angeles Galaxy en Carson (California) y fue la única en la que ningún equipo dispuso de la localía.

La Leagues Cup se disputa en su integridad en estadios de la MLS pero Toluca, como líder de la liga mexicana en la primera fase, tenía derecho a enfrentar a Orlando en una sede neutral.

Ambos equipos llegaban en un gran momento, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, pero ninguna de las ofensivas logró hacerse presente en el marcador.

En el minuto 18 se anuló un gol al Orlando City por fuera de juego del argentino Martín Ojeda.

Tras los 90 minutos, el pase se resolvió directamente en la tanda de penales, en la que ambos equipos acertaron sus primeros cinco lanzamientos.

El veterano Gallese desvió entonces el disparo del argentino Nicolás Castro con una gran atajada junto al palo derecho.

El también argentino Ramiro Enrique dio una vida más a Toluca al fallar su lanzamiento, pero Gallese volvió a aparecer para neutralizar el del mexicano Juan Pablo Domínguez.

El arquero internacional peruano, de 35 años, se encargó de sellar la clasificación del City marcando el penal de la victoria.

-- Resultados de los cuartos de final de la Leagues Cup:

Inter Miami - Tigres en Fort Lauderdale (Florida) - 2-1

Toluca - Orlando City en Carson (California) 5-6 en penales (0-0)

Seattle Sounders - Puebla en Seattle (Washington) en juego

LA Galaxy - Pachuca en Carson (California) 03H45 GMT del jueves