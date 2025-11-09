Inter Miami, Minnesota y Cincinnati superan sus series de primera ronda

El Inter Miami, con un doblete de Lionel Messi, el Minnesota United y el FC Cincinnati se impusieron el sábado en duelos de desempate de la primera ronda de playoffs de la liga norteamericana (MLS).

Miami goleó 4-0 al Nashville SC y, con un global de 2-1 en la eliminatoria, clasificó por primera vez a las semifinales de la Conferencia Este desde su ingreso a la MLS en 2020.

En un duelo a vida o muerte, Messi abrió el marcador en Fort Lauderdale (afueras de Miami) con un disparo desde fuera del área en el minuto 10 y amplió la ventaja marcando a puerta vacía tras asistencia de su compatriota Mateo Silvetti en el 39.

A sus 38 años, el capitán albiceleste le anotó cinco tantos a Nashville en los tres partidos de esta serie y acumula un total de 14 en los últimos 10 juegos.

Otro atacante argentino, Tadeo Allende, completó la paliza con dos tantos casi consecutivos en los minutos 73 y 76, este último picando la pelota por arriba del arquero tras una asistencia en carrera de Messi.

La clasificación de Miami evitó también que los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets colgaran las botas con un segundo fracaso en playoffs, tras la eliminación en primera ronda del año pasado ante Atlanta.

"Hoy era un día diferente", reconoció Alba en declaraciones a Apple TV. "Aquí nunca se sabe cuando va a ser tu último partido y hoy había la opción de que fuera mi último, pero gracias a Dios hemos ganado y el equipo ha estado muy bien".

El Inter, que trata de cerrar el año levantando un título, chocará en la semifinal del Este contra el FC Cincinnati, en una eliminatoria a partido único en la que Miami jugará como visitante.

Minnesota y Cincinnati remontan

El FC Cincinnati, con un doblete del brasileño Brenner, y el Minnesota United salieron airosos de las otras dos definiciones del sábado gracias a espectaculares remontadas.

La más inverosímil de ellas la firmó Minnesota para eliminar a Seattle Sounders, el campeón de la Leagues Cup de este año.

Tras un empate 3-3, Minnesota prevaleció 7-6 en penales para meterse en una semifinal del Oeste, que lo enfrentará al ganador del desempate del domingo entre San Diego FC y Portland Timbers.

Jugando como visitante, Seattle se adelantó 2-0 y jugó con un futbolista más desde el minuto 41 por la tarjeta roja mostrada a Joseph Rosales.

La expulsión del hondureño, que propinó un golpe de cabeza a Jesús Ferreira, parecía frenar la reacción de Minnesota, que había descontado con un majestuoso tiro libre del argentino Joaquín Pereyra en el 19.

Los locales, sin embargo, dieron la voltereta con tantos del colombiano Jefferson Díaz (62') y del estadounidense Anthony Markanich (71') antes de que Jordan Morris (88') igualara para Seattle.

En la tanda de penales Seattle desperdició dos lanzamientos para sellar el triunfo, uno de ellos errado por el internacional mexicano Obed Vargas.

Su arquero Andrew Thomas, que entró por Stefan Frei para la tanda, atajó dos tiros pero, en su turno al disparo, estrelló la pelota en el travesaño condenando a Seattle.

De su lado el FC Cincinnati prevaleció por 2-1 ante el Columbus Crew en el derbi del estado de Ohio.

El canadiense Jacen Russell-Rowe adelantó a Columbus en el minuto 63 pero el FC Cincinnati respondió con dos tantos de Brenner (67' y 86') que lo cita para un apasionante duelo contra el Inter de Messi.

Resultados de la primera ronda al mejor de tres partidos (en mayúsculas el equipo clasificado):

Conferencia Este

PHILADELPHIA UNION - Chicago Fire (2-0 global)

Charlotte FC - NEW YORK CITY FC 1-3 (1-2)

FC CINCINNATI - Columbus Crew 2-1 (2-1)

INTER MIAMI - Nashville 4-0 (2-1)

Conferencia Oeste

VANCOUVER WHITECAPS - FC Dallas (2-0 global)

LOS ANGELES FC - Austin FC (2-0)

MINNESOTA UNITED - Seattle Sounders 7-6 en penales, 3-3 en tiempo reglamentario (2-1)

San Diego FC - Portland Timbers (Domingo) (1-1)

gbv/ag