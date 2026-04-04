Inter Miami empató con Austin FC en la inauguración del Nu Stadium con un gol de Lionel Messi, de cabeza

Inter Miami vivió una noche histórica con la inauguración del Nu Stadium, pero debió conformarse con un empate 2-2 ante Austin FC en un partido cambiante por la MLS y de alto ritmo. Lionel Messi nuevamente fue protagonista y Luis Suárez resultó el salvador en el final. El equipo de Javier Mascherano evitó la derrota en su estreno como local.

El conjunto visitante sorprendió desde el inicio, con mucha intensidad y dominando con varias ocasiones, una al palo, y situaciones de peligro. Apenas a los cinco minutos se adelantó en el marcador con un cabezazo del brasileño Guilherme Biro, tras un tiro de esquina del uruguayo Facundo Torres, en lo que significó el primer gol en la historia del estadio.

Sin embargo, la reacción fue inmediata: Ian Fray desbordó por la derecha y Messi apareció de cabeza, casi como nueve, para igualar apenas tres minutos después del 0-1. De esta forma, el 10 llegó a los 903 goles en su carrera, en el primer partido disputado tras la fecha FIFA con la selección, en el que también había sumado un gol.

El festejo de Lionel Messi tras su gol 903 Tomas Diniz Santos - Getty Images North America

En el segundo tiempo, Austin volvió a golpear en una transición bien ejecutada. Tras una pérdida del capitán argentino, Myrto Uzuni asistió a Jayden Nelson a los 53 minutos, que definió con comodidad para el 2-1. Inter Miami quedó expuesto en defensa y el desarrollo se volvió de ida y vuelta.

El equipo de Mascherano reaccionó con los cambios y empujó en busca del empate. La insistencia tuvo premio a los 81 minutos, cuando el Luis Suárez empujo adentro la pelota, tras un cabezazo de un un córner de Germán Berterame, y selló el 2-2. En el cierre, Messi tuvo la victoria con un tiro libre que dio en el palo.

Lo mejor del partido

Más allá del resultado, la jornada quedó marcada por el estreno de la nueva casa de Inter Miami, con Messi como eje dentro y fuera del campo. El empate deja sensaciones abiertas, pero confirma que el equipo mantiene su capacidad de respuesta en un proyecto que sigue creciendo.