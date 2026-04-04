Inter Miami empató con Austin FC en la inauguración del Nu Stadium con un gol de Lionel Messi, de cabeza
El equipo de Mascherano reaccionó dos veces ante un rival eficaz y se quedó con un sabor amargo de una noche histórica en Miami
Inter Miami vivió una noche histórica con la inauguración del Nu Stadium, pero debió conformarse con un empate 2-2 ante Austin FC en un partido cambiante por la MLS y de alto ritmo. Lionel Messi nuevamente fue protagonista y Luis Suárez resultó el salvador en el final. El equipo de Javier Mascherano evitó la derrota en su estreno como local.
El conjunto visitante sorprendió desde el inicio, con mucha intensidad y dominando con varias ocasiones, una al palo, y situaciones de peligro. Apenas a los cinco minutos se adelantó en el marcador con un cabezazo del brasileño Guilherme Biro, tras un tiro de esquina del uruguayo Facundo Torres, en lo que significó el primer gol en la historia del estadio.
Sin embargo, la reacción fue inmediata: Ian Fray desbordó por la derecha y Messi apareció de cabeza, casi como nueve, para igualar apenas tres minutos después del 0-1. De esta forma, el 10 llegó a los 903 goles en su carrera, en el primer partido disputado tras la fecha FIFA con la selección, en el que también había sumado un gol.
En el segundo tiempo, Austin volvió a golpear en una transición bien ejecutada. Tras una pérdida del capitán argentino, Myrto Uzuni asistió a Jayden Nelson a los 53 minutos, que definió con comodidad para el 2-1. Inter Miami quedó expuesto en defensa y el desarrollo se volvió de ida y vuelta.
El equipo de Mascherano reaccionó con los cambios y empujó en busca del empate. La insistencia tuvo premio a los 81 minutos, cuando el Luis Suárez empujo adentro la pelota, tras un cabezazo de un un córner de Germán Berterame, y selló el 2-2. En el cierre, Messi tuvo la victoria con un tiro libre que dio en el palo.
Lo mejor del partido
Más allá del resultado, la jornada quedó marcada por el estreno de la nueva casa de Inter Miami, con Messi como eje dentro y fuera del campo. El empate deja sensaciones abiertas, pero confirma que el equipo mantiene su capacidad de respuesta en un proyecto que sigue creciendo.
Final del partido
Empate 2-2 en el estreno del Nu Stadium en un partido vibrante. Austin FC golpeó dos veces con Guilherme Biro y Jayden Nelson, mientras que Inter Miami reaccionó con Lionel Messi, de cabeza, y Luis Suárez para rescatar un punto en una noche histórica.
Asedio final de Inter Miami
Inter Miami mete a todos en campo rival y llena el área de centros, pero no logra concretar. Lionel Messi tuvo un remate débil que controló el arquero, en medio de un cierre con dominio total local.
Se juega más
El árbitro adiciona cinco minutos en el cierre del partido en el Nu Stadium.
Messi, al palo
Lionel Messi ejecutó un tiro libre tras una falta sobre él y la pelota dio en el palo. Luis Suárez capturaba el rebote de cabeza, pero estaba en off side.
Inter va por más
Con los cambios, el equipo de Javier Mascherano creció en el juego y empuja en busca del gol de la victoria ante un Austin FC que empieza a retroceder.
Gol de Inter Miami
Tras un tiro de esquina de Mateo Silvetti, Luis Suárez apareció en el área, tras cabezazo de Germán Berterame, y empujó la pelota para marcar el 2-2 y devolverle la ilusión al equipo de Javier Mascherano.
Luis Suárez does what he does best! 🇺🇾— Major League Soccer (@MLS) April 5, 2026
All level in Miami.
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Nuevamente la tuvo Messi
En una jugada saliendo desde abajo, recibió de De Paul y, con el control orientado, se sacó encima al rival, encaró y definió afuera. Está cerca Inter Miami.
Va con todo Inter Miami
Javier Mascherano apuesta al ataque y manda a Luis Suárez a la cancha en lugar de Telasco Segovia, en busca de mayor peso ofensivo.
Messi empuja a Inter Miami
Lionel Messi se encendió y armó una gran jugada individual que terminó con varios remates entre bloqueos y desvíos. Inter Miami crece y empieza a merecer más.
Responde Austin
Austin FC vuelve a generar peligro en un partido de ida y vuelta. Inter Miami queda expuesto en defensa y el arquero responde para evitar el tercer gol.
Avisó Messi
Lionel Messi ejecutó un tiro libre tras una falta sobre él mismo y la pelota pasó muy cerca del palo.
Mueve el banco Mascherano
Javier Mascherano reacciona tras el gol y realiza modificaciones: ingresan Germán Berterame y Yannick Bright en lugar de Noah Allen y David Ayala.
Gol de Austin FC
Austin FC vuelve a golpear en transición tras una pérdida de Lionel Messi. Myrto Uzuni condujo y asistió a Jayden Nelson, que definió solo en el centro del área para el 2-1.
JAYDEN. NELSON.@AustinFC strike on the break to take the lead! ⚡️ pic.twitter.com/yI2BUlXt9T— Major League Soccer (@MLS) April 5, 2026
Inter intenta imponer condiciones
Inter Miami busca asumir el control en el arranque del complemento, pero Austin FC se mantiene ordenado y no le facilita los espacios.
Comenzó el segundo tiempo
Ya se juega el complemento en el Nu Stadium, con Inter Miami y Austin FC igualando 1-1 en una noche histórica. Lionel Messi, protagonista en el empate, vuelve a ser la referencia ofensiva del equipo de Javier Mascherano. El único cambio en el local: Ian Fray por Gonzalo Lujan. En la visita enró Jayden Nelson por el golpeado Facundo Torres.
Final del primer tiempo
Empate 1-1 en un inicio intenso en el estreno del Nu Stadium. Austin FC abrió el marcador con un cabezazo de Guilherme Biro tras un córner a los cinco minutos, pero Lionel Messi respondió rápido, también de cabeza, para igualar el partido.
Se juega más
El árbitro adiciona tres minutos en el cierre del primer tiempo en el Nu Stadium.
Primera amarilla en Inter Miami
Maximiliano Falcón llegó tarde y fue fuerte abajo contra Brendan Hines-Ike, por lo que el árbitro sancionó la primera tarjeta del partido.
Se salvó Inter Miami
Austin FC armó una gran jugada colectiva a puro toque que terminó con un remate desde afuera de Facundo Torres. La pelota dio en el palo y evitó el segundo del visitante.
Insiste Inter Miami
Centro desde la derecha y otra vez Mateo Silvetti, que esta vez cabeceó buscando colocarla. El arquero respondió y envió la pelota al córner.
Messi desequilibra
Lionel Messi armó una brillante jugada individual, dejó rivales en el camino y asistió hacia atrás a Mateo Silvetti, que no logró definir. La defensa de Austin FC terminó despejando.
Partido trabado
Inter Miami intenta asumir el control, pero Austin FC responde con transiciones rápidas. El juego se disputa lejos de las áreas, mientras Lionel Messi, partiendo desde la derecha hacia el centro, busca generar peligro.
Flojo De Paul
Rodrigo De Paul muestra imprecisiones en este tramo inicial y ya perdió varias pelotas. Austin FC no logra capitalizar esos errores en las transiciones.
Baja el ritmo
Tras un inicio intenso, el partido entra en una meseta. Austin FC comenzó mejor, Inter Miami reaccionó rápido con Messi y ahora ambos buscan acomodarse en un desarrollo más equilibrado.
Apareció Messi
Ian Fray desbordó por la derecha y envió el centro para Lionel Messi, que anticipó de cabeza y marcó el 1-1 a los pocos minutos del gol de Austin FC.
It was ALWAYS going to be him. 💥— Major League Soccer (@MLS) April 5, 2026
Leo Messi scores Miami's first goal at Nu Stadium and pulls the hosts level! pic.twitter.com/p1mDk5NQk2
Gol de Austin FC
Austin FC golpea de entrada en el estreno del estadio. Tras un tiro de esquina del uruguayo Facundo Torres, el brasileño Guilherme Biro ganó de cabeza y marcó el 1-0, el primer gol en la historia del Nu Stadium, ante un Inter Miami que no logra salir de su campo.
HISTORY WRITTEN. ✍️— Major League Soccer (@MLS) April 5, 2026
The first goal at Nu Stadium belongs to @AustinFC's Guilherme Biro! pic.twitter.com/1OHEoyNdXQ
Arranque con polémica y peligro
Apenas iniciado el partido, una falta de David Ayala sobre Christian Ramírez generó reclamos de penal, pero ni el árbitro ni el VAR intervinieron. En la continuidad, Austin FC tuvo un tiro libre peligroso en la puerta del área que Myrto Uzuni estrelló en el palo derecho de Dayne.
Comenzó el partido
Tras el himno y los fuegos artificiales, en un marco imponente de gente, Inter Miami y Austin FC ya juegan en el estreno del Nu Stadium, en una noche histórica con Lionel Messi como protagonista ante su público.
Cruce con historia
El capitán de Austin FC, Ilie Sánchez, tiene pasado en Barcelona y coincidió con Lionel Messi en las divisiones inferiores del club catalán, un vínculo que suma un condimento especial al duelo entre ambos referentes.
Formación confirmada en Inter Miami: Messi titular
Inter Miami presenta una formación nuevamente con fuerte presencia argentina y con Lionel Messi como faro ofensivo en el estreno del estadio. Javier Mascherano apuesta también por los argentinos Rodrigo De Paul, David Ayala, Mateo Silvetti y Tadeo Allende.
El 11 de Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo De Paul, David Ayala; Mateo Silvetti, Lionel Messi, Telasco Segovia; y Tadeo Allende.
Los 11 elegidos por el Jefe 📋⚡️ pic.twitter.com/A4lFJ2Btao— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 4, 2026
Presencia de lujo
Ronaldo Nazario presente en el estadio para presenciar el partido de Inter Miami, junto a David Beckham, excompañeros en Real Madrid.
Ronaldo 🤝 David Beckham.— MLS Español (@MLSes) April 4, 2026
🏟️ Día histórico para @InterMiamiCF en la inauguración del Nu Stadium. pic.twitter.com/oRR0XlzCGq
Cambio de horario
El inicio del partido entre Inter Miami y Austin FC se retrasa y finalmente comenzará a las 20.45 de la Argentina. La transmisión, en tanto, dará inicio quince minutos antes.
Update: Miami-Austin will now kick off at 8pm ET with coverage starting at 7:45pm ET.— Major League Soccer (@MLS) April 4, 2026
Tune in on Apple TV: https://t.co/4Xovyr7KBn pic.twitter.com/ji5TUPmuSV
Historial adverso
Inter Miami enfrenta a un rival que históricamente le resultó incómodo. Será apenas el tercer cruce entre ambos y el equipo de Lionel Messi aún no logró vencer a Austin FC, con un empate y una derrota en los antecedentes.
Cerca de otra marca
Lionel Messi llega a la noche del estreno con 902 goles en su carrera profesional. El argentino mantiene números extraordinarios: 672 en Barcelona, 82 en Inter Miami, 32 en PSG y 116 con la selección argentina, en una cuenta que sigue creciendo.
Presencia argentina en el rival
Nicolás Dubersarsky será titular en Austin FC y uno de los focos argentinos en el rival. El mediocampista cede la cinta de capitán al español Ilie Sánchez en un equipo que mantiene la base del último partido.
El 11 de Austin FC: Brad Stuver; Jon Gallagher, Oleksandr Svatok, Brendan Hines-Ike, Guilherme Biro; Ilie Sánchez, Nicolás Dubersarsky, Christian Ramírez; Facundo Torres; Joseph Rosales y Myrto Uzuni.
Our XI in Miami.#AustinFC x @YETIcoolers pic.twitter.com/6LjLOfuMd7— Austin FC (@AustinFC) April 4, 2026
¿Se suma Casemiro?
En las últimas horas surgió la posibilidad de que Casemiro se sume a Inter Miami. El mediocampista brasileño podría convertirse en nuevo compañero de Messi, tras un largo historial como rivales en España, si se concreta su salida de Manchester United.
El mensaje de Mascherano
Javier Mascherano pidió equilibrio ante el contexto especial previo al partido: “Debemos intentar no dejarnos llevar por la fiesta”. El entrenador remarcó la importancia de enfocarse en el resultado en una noche cargada de emoción.
Un estadio a su medida
El Nu Stadium, que tendrá una capacidad de 26.700 espectadores, cuenta con una tribuna que lleva el nombre Lionel Messi, un reconocimiento inédito para un futbolista en actividad. El homenaje refleja el impacto del argentino en el crecimiento del club y de la MLS.
Una noche especial para el 10
En la previa del estreno, Lionel Messi definió el momento como “una locura”, en referencia a la inauguración del nuevo estadio. El capitán ya pisó el campo en los días previos, se entrenó allí y será la gran atracción en una jornada histórica.
El presente de Messi
Lionel Messi atraviesa un inicio de temporada sólido, con cinco goles en seis partidos entre MLS y Concachampions. El capitán argentino vuelve a ser el eje ofensivo de Inter Miami, luego de la fecha FIFA con la selección argentina, en la que también marcó un gol, en una noche especial para el club.
¿Cómo llegan los equipos?
Inter Miami arriba en alza tras vencer a New York City y sostener un invicto de cuatro partidos que lo mantiene en la pelea en la Conferencia Este. Austin FC, en cambio, atraviesa un momento irregular y acumula tres encuentros sin triunfos, ubicado en la mitad baja del Oeste.
Inauguración histórica
Inter Miami vive una jornada especial con el estreno del Nu Stadium, su segunda casa desde su llegada a la MLS. Con Lionel Messi como emblema, cuyo nombre figura en una de las tribunas, el club inaugura un escenario propio que simboliza su crecimiento y consolida un proyecto que apunta a competir en lo más alto en Estados Unidos.
Todo listo ✨ pic.twitter.com/2VcNbj3aDm— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 4, 2026
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Inter Miami vs. Austin FC
Desde las 20.30, el equipo de Lionel Messi estrenará su nuevo estadio ante Austin FC por la MLS. El partido será transmitido por Apple TV+ y la audiencia de LA NACION puede seguir el minuto a minuto en este artículo.
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