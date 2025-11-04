Jake Paul cancela su pelea con Gervonta Davis, investigado por violencia doméstica

El youtuber reconvertido en boxeador Jake Paul canceló su combate previsto para mediados de noviembre contra Gervonta Davis, quien enfrenta nuevamente acusaciones de violencia doméstica, anunció este lunes el promotor del evento.

La empresa promotora de Paul, Most Valuable Promotions (MVP), junto con la plataforma Netflix, confirmaron la cancelación del combate que estaba programado para el 14 de noviembre en Miami, además de señalar la intención del influencer de buscar un nuevo rival "en 2025".

El sábado, MVP había publicado otro comunicado en el que anunciaba la apertura de "una investigación" y expresaba su condena a "toda forma de violencia", tras conocer las acusaciones que pesan sobre Davis.

Gervonta Davis, campeón invicto del peso ligero de la AMB de 30 años, fue objeto el 30 de octubre de una denuncia por "violencia, violencia agravada, detención ilegal, secuestro y daños psicológicos intencionales", presentada por su pareja, con quien mantiene una relación desde hace cinco meses, según documentos disponibles en el sitio web del registro judicial del condado de Miami-Dade.

La demandante acusa a Davis de haberse presentado en su lugar de trabajo el 27 de octubre, donde supuestamente la "agarró", la "arrastró hasta el estacionamiento" antes de "empujarla" y "estrangularla".

El boxeador estadounidense ya ha sido arrestado en varias ocasiones por hechos de violencia en los últimos años.

Unas acusaciones anteriores de violencia doméstica fueron retiradas en agosto, luego de que Davis fuera denunciado por agredir a su expareja y madre de sus hijos.

Conocido como "Tank" por su potencia sobre el ring, Davis se mantiene invicto en 30 combates, con 28 victorias por nocaut.

En marzo, en Nueva York, retuvo su título de la AMB ante su compatriota Lamont Roach, en una decisión polémica de los jueces.

Davis debía ser el primer boxeador de alto perfil en activo en enfrentarse a Jake Paul, el youtuber que combatió contra Mike Tyson en noviembre de 2024.

rg/tmt/cl