Jake Paul vs. Gervonta Davis: hora confirmada de EE.UU. y cuándo será la esperada pelea en Miami

Jake Paul y Gervonta Davis se preparan para su próximo combate, el cual ya ha dado mucho de qué hablar debido a sus diferencias físicas en peso y altura. La pelea estaba programa para realizarse en Atlanta, pero los organizadores determinaron que finalmente se realizará en Miami.

Cuándo y a qué hora de EE.UU. ver la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis

El combate se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, de acuerdo con TUDUM de Netflix. Este evento será transmitido en vivo a nivel mundial por la misma plataforma de streaming, y se informó que no se aplicarán cargos de Pago por Evento (PPV, por sus siglas en inglés).

Gervonta Davis se mantiene invicto en su récord (Instagram/@tank.davis.1) (Instagram/@tank.davis.1)

La transmisión comenzará a las 20.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos, con los combates preliminares. Se espera que la pelea estelar comience alrededor de las 23.00 hs, tiempo del Este, según Schedule Fightmag.

Las reglas del combate entre Jake Paul y Gervonta Davis

La pelea ha desatado el debate entre los expertos debido a la diferencia de tamaño y peso entre ambos peleadores.

Jake Paul suele pesar unas 200 libras (90 kilogramos), mientras que “Tank” Davis ha mantenido un peso de 135 libras (61 kilogramos) en sus combates e incluso en su carrera profesional no combatió por encima de las 140 libras (65 kilogramos), según Los Angeles Times.

Otro de los puntos a considerar durante el combate será la altura entre ambos peleadores. “El Gallo Dorado” mide 6.1 pies (1.85 metros), mientras Davis cuenta con una altura de 5.4 pies (1.66 metros). Por lo tanto, existe una diferencia de más de 19 centímetros de altura y cerca de 25 kilos, indicó DAZN.

Ante esto, Nakisa Bidarian, CEO de Most Valuable Promotions (MVP, por sus siglas en inglés), indicó que el combate será a 10 rounds de tres minutos en un peso límite pactado de 195 libras (88 kilogramos).

De esta manera, Jake Paul peleará abajo del límite oficial de 200 libras (90 kilogramos), de la división crucero en la que pelea constantemente. Asimismo, ambos peleadores deberán utilizar guantes de 12 onzas.

Gervonta Davis analiza retirarse tras su pelea contra Jake Paul (Instagram/@tank.davis.1) (Instagram/@tank.davis.1)

¿Cuál es la cartelera del próximo 14 de noviembre?

La cartelera completa de esa noche, según The Ring, estará conformada de la siguiente manera:

Alycia Baumgardner vs. Leïla Beaudoin, por los títulos de peso superpluma de The Ring, FIB, AMB y OMB.

Gary Antuanne Russell vs. Andy Hiraoka, por el título de peso superligero de la AMB.

Ellie Scotney vs. Mayelli Flores, por los títulos de The Ring y de peso superpluma indiscutible.

Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos, por el título de peso paja del CMB de Valle.

Avious Griffin vs. Cesar Francis.

Una pelea marcada por los rumores de retiro de Gervonta Davis

A través de su cuenta de X, Gervonta Davis señaló que el boxeo había cambiado y señaló que el negocio ya no tenía lealtad, por lo que actuaría en consecuencia. Tiempo después eliminó su cuenta en la red social, no sin antes responder a uno de sus seguidores.

(Captura de pantalla/@gervontaa) Gervonta Davis

Un usuario de la misma red social le pidió al boxeador que ante sus palabras lo mejor era que se retirará del boxeo. Davis respondió que lo haría en ocho semanas, lo que coincide con la fecha de su enfrentamiento con Paul.

En la conferencia de prensa realizada por Netflix para la presentación de ambos pugilistas, se cuestionó directamente a Tank sobre la posibilidad de un retiro. El boxeador respondió de forma ambigua y señaló que se encontraba concentrado.

Hasta el momento, no está claro si después del combate con Jake Paul tome la decisión de retirarse del mundo deportivo o eventualmente continúe con su carrera en el ring.