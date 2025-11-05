Por qué se canceló la pelea de Jake Paul vs. Gervonta Davis en EE.UU.

Los boxeadores Jake Paul y Gervonta Davis se preparaban para enfrentarse el próximo 14 de noviembre en el Kaseya Center en Miami, Florida. Tan solo 11 días antes de la anticipada pelea, la promotora anunció la cancelación del combate. La noticia se dio a conocer después de que Davis fuera demandado por su expareja.

Por qué se canceló la pelea de Jake Paul vs. Gervonta Davis

El 3 de noviembre por la noche, la empresa Most Valuable Promotions publicó un comunicado en sus redes sociales donde declaró que la pelea de Jake Paul contra Gervonta Davis para el día 14 de este mes ya no se llevará a cabo.

Most Valuable Promotions anunció que la pelea del 14 de noviembre estaba cancelada (Instagram/@mostvaluablepromotions)

“Nuestro equipo ha trabajado estrechamente con todas las partes involucradas para gestionar esta situación de forma responsable”, comentó Nakisa Bidarian, CEO de la promotora. “Si bien no seguiremos adelante con este evento, mantenemos nuestro plan de que Jake Paul sea el artista principal de un evento en Netflix en 2025”.

Como Most Valuable Promotions no especificó el motivo detrás de la cancelación, algunos usuarios en Instagram se preguntaron si esa decisión habría sido tomada por una baja venta de boletos o porque uno de los contrincantes ya no quiso pelear.

Pero, en realidad, Gervonta Davis fue demandado este 30 de octubre por su exnovia, Courtney Rossel. De acuerdo con ESPN, esta demanda se presentó dos meses después de que otra pareja del boxeador (y madre de dos de sus hijos) lo acusara de violencia doméstica.

Tras el anuncio de Most Valuable Promotions, Jake Paul expresó su descontento con Davis en su perfil de X.

“Gervonta Davis es un auténtico pedazo de basura humana. Trabajar con él es una pesadilla”, escribió el influencer. “Además, tiene numerosos arrestos, acusaciones y demandas. Si apoyas a este hombre, apoyas el pecado más vil que un ser humano puede cometer”.

Por qué Gervonta Davis fue demandado por su exnovia

ESPN tuvo acceso a los documentos oficiales de la demanda solicitada por Courtney Rossel. Los papeles señalaron que Gervonta Davis fue acusado por su expareja por los cargos de agresión, agresión con agravantes, detención ilegal, secuestro e infligir intencionalmente angustia emocional.

Gervonta Davis ha tenido problemas legales desde 2017 (YouTube/Netflix)

Rossel denunció que, en la madrugada del 27 de octubre, Davis irrumpió en el club para caballeros donde ella trabaja como camarera de cócteles. El boxeador la atacó en la trastienda del establecimiento y la arrastró a través de las escaleras y la cocina para agredirla físicamente en el estacionamiento.

Según ESPN, Courtney Rossel y Gervonta Davis tuvieron una relación durante cinco meses. La denunciante aseguró que, en ese tiempo, el boxeador la habría agredido de forma física en al menos otras cuatro ocasiones.

Rossel relató que el 2 de septiembre, el deportista la amenazó de muerte por no responder sus llamadas y mensajes. La segunda vez que Davis le dijo que le quitaría la vida fue el 23 de septiembre, cuando la acusó de serle infiel e intentó asfixiarla en el restaurante Playa Miami.

Quién reemplazaría a Gervonta Davis en la pelea contra Jake Paul

Most Valuable Promotions anunció que, si bien el evento programado para el 14 de noviembre fue cancelado, en el futuro revelarán los detalles sobre la nueva fecha, sede y contrincante de Jake Paul.

Francis Ngannou fue propuesto como el próximo contrincante de Jake Paul, pero él se negó (Instagram/@daznboxing)

El 4 de noviembre, la promotora publicó en Instagram una fotografía de Paul junto con el artista marcial mixto Francis Ngannou y le preguntó a sus seguidores qué pensarían de una pelea entre ambos deportistas.

Ngannou le confirmó a TMZ que el equipo del influencer se comunicó con él para proponerle un combate, pero él lo rechazó.

“No me falten el respeto así”, declaró Francis Ngannou. “Si se tratara de una cantidad [de dinero], se los diría. Simplemente, no me interesa, no tiene sentido para mí. No es lo que busco ahora mismo”.