Jake Paul vs. Gervonta Davis: la diferencia de altura, peso y las condiciones impuestas para la pelea

Jake Paul y Gervonta Davis se enfrentarán en noviembre en una pelea de exhibición en Miami, la cual ha generado polémica debido a la diferencia de peso y altura entre ambos pugilistas. Ante estas diferencias, se han pactado algunas condiciones que permitirán que se lleve a cabo el combate, que podría ser el último de “Tank”.

Las condiciones pactadas para la pelea de Jake Paul y Gervonta Davis

Jake Paul y Gervonta Davis pelearán el próximo 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami. La pelea será transmitida en vivo por la plataforma de streaming Netflix, y se informó que no se aplicarán cargos de Pago por Evento (PPV, por sus siglas en inglés).

El combate será en un peso límite pactado de 95 libras (88 kilogramos) (Instagram/@tank.davis.1) (Instagram/@tank.davis.1)

Nakisa Bidarian, CEO de Most Valuable Promotions (MVP, por sus siglas en inglés), señaló que la pelea será a 10 rounds de tres minutos en un peso límite pactado de 195 libras (88 kilogramos), por debajo del límite oficial de 200 libras de la división crucero en la que suele participar Jake Paul. Ambos boxeadores tendrán que utilizar guantes de 12 onzas, de acuerdo con DAZN.

Los pugilistas se someterán a control antidopaje de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (Usada, por sus siglas en inglés) y tres jueces de la Comisión de Florida que observarán cada round para dar sus puntuaciones y garantizar un ganador oficial, aunque la lucha no tendrá efecto en el récord de cualquiera de los dos, ya que se trata de una pelea de exhibición.

Cuáles son las diferencias de peso y altura entre Jake Paul y Gervonta Davis

Jake Paul normalmente se encuentra en un peso de más de 200 libras (90 kilogramos), mientras que Davis ha peleado en las 135 libras (61 kilogramos), pero nunca por encima de las 140 libras (65 kilogramos), de acuerdo con Los Angeles Times. Por lo tanto, la diferencia de peso entre ambos es cercana a los 29 kilogramos.

Paul mide 6.1 pies (1.85 metros), mientras que “Tank” Davis cuenta con una altura de 5.4 pies (1.66 metros), lo cual pone una distancia cercana a 7.9 pulgadas (20 centímetros) de altura más lo que ya existe de diferencia en kilos, de acuerdo con DAZN.

“Tank” Davis peleó en la división de 135 libras (61 kilogramos) en su última pelea, mientras Paul pesó cerca de 200 libras (90 kilogramos) en su más reciente combate en contra de Julio Cesar Chávez Jr., de acuerdo con Sports Ilustrated,

Gervonta Davis aseguró que la diferencia de altura con su contrincante no representa un problema, ya que considera que es mucho más rápido que Paul. Incluso señaló que es sabido que a los peleadores de gran tamaño les cuesta enfrentarse a boxeadores más pequeños, mencionó Sporting News.

La diferencia de tamaño será algo inusual en la pelea, lo cual ha llamado la atención de exboxeadores y expertos, tal es el caso del entrenador y comentarista Teddy Atlas, quien en su canal de YouTube habló sobre esta pelea y lo que le intriga debido a la diferencia de tamaño.

El ahora entrenador de boxeo dijo que ya se ha visto antes que un peleador más pequeño pueda derrotar a uno más grande, al referirse al reciente combate entre Terence Crawford y Canelo Álvarez, pero siente que este combate puede ser diferente.

Últimos combates de Gervonta Davis y Jake Paul

“Tank” peleó el pasado 11 de marzo contra Lamont Roach Jr. en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. El combate fue por el título de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB, por sus siglas en español), el cual tenía Gervonta Davis.

El boxeador estadounidense retuvo el título de peso ligero de Asociación Mundial de Boxeo en su última pelea (Instagram/@tank.davis.1) (Instagram/@tank.davis.1)

Por su parte, Jake Paul venció por decisión unánime a Julio César Chávez Jr. en el Honda Center, Anaheim, California, de acuerdo con ESPN.