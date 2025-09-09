Javier Aguirre espera un México más atrevido en amistoso contra Corea del Sur

El director técnico Javier Aguirre espera que la selección mexicana sea más atrevida el martes cuando enfrente a Corea del Sur en partido de preparación para la Copa del Mundo 2026, en Nashville, Tennesee.

Este será el segundo ensayo de México contra un rival asiático. El sábado anterior, el Tri empató sin goles con Japón en Oakland, California.

"Para el partido contra Corea del Sur espero que sigamos con el mismo orden ofensivo que hemos mostrado, pero que además seamos más atrevidos porque hacia adelante también hay que mejorar", dijo Aguirre el lunes en conferencia de prensa.

Corea "es un equipo muy parecido a Japón en lo táctico, en lo físico y en lo técnico, pero mucho más agresivo. Están más acostumbrados al cuerpo a cuerpo, a levantarte el zapato, más al estilo de juego al que estamos acostumbrados nosotros".

México y Corea del Sur se enfrentarán en el estadio Geodis Park, a partir de las 20:00 locales (01:00 GMT del miércoles) sin que Aguirre se sienta obligado al triunfo.

"Es un partido de preparación y no pasa nada si el resultado es adverso, por ahora hay otras prioridades", apuntó el entrenador azteca.

A un año de haber tomado a la selección mexicana por tercera vez en su trayectoria como entrenador, Aguirre, de 66 años, consideró que logró generar una estructura. "Soy un enamorado del orden. Yo no soy partidario de regalar nada", resumió.

Corea del Sur se clasificó a la Copa del Mundo de 2026 en junio. El sábado venció 2-0 en partido de preparación a Estados Unidos, en Nueva Jersey.

Previo al partido contra el representativo surcoreano, Aguirre tuvo un reencuentro con el mediocampista Lee Kang-in a quien dirigió en el Mallorca de España.

En la Fecha FIFA de octubre, México enfrentará a dos rivales sudamericanos: el sábado 11 a Colombia en Arlington, Texas, y el martes 14 a Ecuador en Guadalajara, Jalisco.

str/gfe