Jefa de servicio de impuestos de EEUU renuncia por trato para compartir datos fiscales de migrantes

WASHINGTON (AP) — La comisionada interina del Servicio Interno de Impuestos de Estados Unidos renunciará debido a un acuerdo para compartir datos fiscales de inmigrantes con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas que está dirigido a identificar y deportar a personas que se encuentran ilegalmente en el país, según dos personas familiarizadas con la decisión.

Melanie Krause, quien había fungido como comisionada interina desde febrero, dimitirá debido al nuevo documento de intercambio de datos firmado el lunes por el secretario del Tesoro Scott Bessent y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El acuerdo permitirá al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) enviar nombres y direcciones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos al Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) para su verificación cruzada con los registros fiscales.

Dos personas familiarizadas con la situación confirmaron que Krause estaba renunciando y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutirlo públicamente.

El IRS ha visto una serie de renuncias debido a las decisiones del gobierno del presidente Donald Trump de compartir datos de los contribuyentes. El asesor jurídico principal interino William Paul fue removido de su cargo en la agencia y reemplazado por Andrew De Mello, un abogado en la oficina del asesor jurídico principal que se considera partidario del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, según otras dos personas familiarizadas con los planes que no estaban autorizadas a hablar públicamente .

El Departamento del Tesoro argumenta que el acuerdo ayudará a llevar a cabo la agenda de Trump de asegurar las fronteras y es parte de su amplia ofensiva nacional contra la inmigración, que ha resultado en deportaciones, redadas en lugares de trabajo y el uso de una ley de guerra del siglo XVIII para deportar a migrantes venezolanos.

Sin embargo, activistas dicen que el acuerdo de intercambio de información del IRS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) viola las leyes de privacidad y atenta contra la privacidad de todos los estadounidenses.

La base del acuerdo se fundamenta en "autoridades de larga data otorgadas por el Congreso, que sirven para proteger la privacidad de los estadounidenses respetuosos de la ley mientras se agiliza la capacidad de perseguir a los criminales", informó un funcionario del Departamento del Tesoro que habló bajo condición de anonimato para explicar el pensamiento de la agencia sobre el acuerdo.

Tom Bowman, asesor de políticas del Centro para la Democracia y la Tecnología, dijo que divulgar los registros fiscales de inmigrantes al DHS para la aplicación de la ley de inmigración "desalentará el cumplimiento fiscal entre las comunidades inmigrantes, debilitará las contribuciones a programas públicos esenciales y aumentará las cargas para los ciudadanos estadounidenses y los contribuyentes no inmigrantes. También establece un precedente peligroso para el abuso de la privacidad de los datos en otros programas federales".

Todd Lyons, director interino del ICE, dijo a los periodistas en la Exposición de Seguridad Fronteriza en Phoenix el martes que el acuerdo ayudará al ICE a encontrar personas que están cobrando beneficios a los que no tienen derecho y que están "escondiéndose a plena vista" usando la identidad de otra persona.

Trabajar junto con el Departamento del Tesoro y otros departamentos es "estrictamente para los casos criminales mayores", dijo Lyons.

El IRS ya había sido llamado una vez para ayudar con la aplicación de la ley de inmigración a principios de este año.

En febrero, Noem envió una solicitud a Bessent para pedir prestados trabajadores del departamento de investigaciones penales del IRS para ayudar con la campaña contra la inmigración, según una carta obtenida por The Associated Press. Menciona el aumento de fondos del IRS, aunque los 80.000 millones de dólares que la agencia federal de recaudación de impuestos recibió bajo la Ley de Reducción de la Inflación de los demócratas ya ha sido retirados.

Un grupo de expertos en derecho fiscal del Centro de Derecho Fiscal de NYU escribió el lunes que el acuerdo IRS-DHS "amenaza con violar los derechos que los estadounidenses tienen bajo leyes establecidas que protegen su información fiscal de divulgación o difusión indebida".

"De hecho, es difícil ver cómo el IRS podría entregar información al DHS cumpliendo con estatutos de privacidad de los contribuyentes", declararon. "Los funcionarios del IRS que aprueban el intercambio de datos bajo estas circunstancias corren el riesgo de violar la ley, lo que podría resultar en sanciones penales y civiles".

El memorando establece que el IRS y ICE "desempeñarán sus funciones de una manera que reconozca y mejore el derecho a la privacidad de los individuos y garantizarán que sus actividades sean consistentes con las leyes, regulaciones y buenas prácticas administrativas".

