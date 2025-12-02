Jefe del Pentágono dice que "personalmente" no vio sobrevivientes de primer ataque a embarcación en el Caribe

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el martes que no vio personalmente a ningún sobreviviente de un ataque inicial de fuerzas estadounidenses contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas en el Caribe.

La muerte de sobrevivientes al primer ataque en un bombardeo posterior provocó acusaciones de un posible crimen de guerra.

Hegseth dijo en una reunión de gabinete junto al presidente Donald Trump que "vio ese primer ataque" pero "no se quedó" en el intervalo en el que se decidió el segundo ataque debido a otra reunión. "No vi personalmente sobrevivientes", declaró, al añadir que "eso estaba en llamas ... es lo que se llama la niebla de la guerra".

