Jefe del Pentágono reposteó video en X de pastores diciendo que las mujeres ya no deberían votar

WASHINGTON (AP) — El hombre que supervisa el ejército de Estados Unidos volvió a publicar un video sobre una iglesia nacionalista cristiana que incluía a varios pastores diciendo que las mujeres ya no deberían tener derecho a votar.

La extraordinaria publicación en la red social X del secretario de Defensa, Pete Hegseth, realizada el jueves por la noche, ilustra su profunda y personal conexión con un pastor nacionalista cristiano con opiniones extremas sobre el papel de la religión y las mujeres.

En la publicación, Hegseth comentó sobre un informe de casi siete minutos de CNN que examina a Doug Wilson, cofundador de las Iglesias Evangélicas Reformadas en Comunión (CREC). El informe presentaba a un pastor de la iglesia de Wilson abogando por la eliminación del derecho al voto de las mujeres de la Constitución, y otro pastor diciendo que en su mundo ideal, la gente votaría como hogares. También presentaba a una feligresa diciendo que se somete a su esposo.

"Todo de Cristo para toda la vida", escribió el jefe del Pentágono en su publicación que acompañaba el video.

La publicación de Hegseth recibió más de 12.000 "me gusta" y 2000 compartidos en X. Algunos usuarios estuvieron de acuerdo con los pastores en el video, mientras que otros expresaron alarma por el hecho de que el secretario de defensa promoviera ideas nacionalistas cristianas.

Doug Pagitt, pastor y director general de la organización evangélica progresista Vote Common Good, dijo que las ideas en el video son opiniones que "pequeños grupos marginales de cristianos mantienen" y expresó que era "muy perturbador" que Hegseth las amplificara.

El principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo a The Associated Press el viernes que Hegseth es "un orgulloso miembro de una iglesia" que está afiliada a las CREC y que "aprecia mucho muchos de los escritos y enseñanzas del Sr. Wilson".

En mayo, Hegseth invitó a su pastor personal, Brooks Potteiger, al Pentágono para encabezar el primero de varios servicios de oración cristiana que Hegseth ha realizado dentro del edificio gubernamental durante el horario laboral. Empleados del Departamento de Defensa y miembros del servicio dijeron que recibieron invitaciones al evento en sus correos electrónicos gubernamentales.

"Me gustaría ver a la nación ser una nación cristiana, y me gustaría ver al mundo ser un mundo cristiano", dijo Wilson en el informe de CNN.

Los periodistas de The Associated Press, Mike Pesoli, en Washington y Ali Swenson, en Nueva York, contribuyeron a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.