“Jefferson Nickel”: el misterioso error por el que esta moneda de cinco centavos se vende por más de 32.000 dólares

La moneda de cinco centavos conocida como Jefferson Nickel, lanzada en 1938 como sucesora del Buffalo Nickel, fue fabricada en distintas etapas por varias Casas de la Moneda de Estados Unidos. Uno de los ejemplares más buscados por coleccionistas pertenece a la serie emitida en 1949, más precisamente a la producida en Denver. Esto se debe a un error de acuñación poco usual en su marca de ceca, lo que eleva considerablemente su cotización.

Cómo ocurrió el error en la marca de ceca del “Jefferson Nickel” y por qué es tan valioso

El Jefferson Nickel con doble marca de ceca puede haberse producido por diferentes equivocaciones: está la posibilidad de que un punzón equivocado se utilizara inicialmente, o bien que se haya reutilizado un troquel con la “S” (perteneciente a San Francisco) ya grabada para responder a una demanda inesperada en el centro de EE.UU. En cualquiera de los casos, el resultado fue una moneda con la “D” estampada sobre una “S”.

La pieza muestra la imagen del tercer presidente de EE.UU. Thomas Jefferson Foto Heritage Auctions

La evidencia del error se puede observar con ayuda de una lupa: la parte superior de la “S” sobresale por encima de la “D” y una parte del bucle izquierdo de la “S” se distingue a un costado. Esta singularidad convierte a la pieza en una de las variedades más reconocidas dentro de la serie.

Aunque la producción total de esta edición fue cercana a los 36,5 millones de unidades, solo una pequeña fracción presenta esta anomalía, Aún se desconoce la cantidad exacta que puede presentar esta particularidad.

Este ejemplar presenta una acuñación nítida con un brillo potente y una tonalidad media de dorado caramelo y gris acero Foto Heritage Auctions

Cómo identificar una Jefferson Nickel 1949-D/S auténtica

Para verificar si una moneda de esta serie pertenece a la variedad D sobre S, es fundamental contar con herramientas adecuadas de ampliación y experiencia para identificar las marcas superpuestas. Estos son los otros elementos para verificar:

Año : 1949.

: 1949. Ceca : la Casa de la Moneda de Denver (“D”), aunque debido al error de acuñación, bajo esta debe aparecer una “S”, perteneciente a la Casa de la Moneda de San Francisco.

: la Casa de la Moneda de Denver (“D”), aunque debido al error de acuñación, bajo esta debe aparecer una “S”, perteneciente a la Casa de la Moneda de San Francisco. Diseñador : Félix Schlag.

: Félix Schlag. Diámetro : 21,20 milímetros.

: 21,20 milímetros. Peso : 5 gramos.

: 5 gramos. Composición : 75% cobre, 25% níquel.

: 75% cobre, 25% níquel. Anverso : retrato de Jefferson mirando hacia la izquierda, con el lema “IN GOD WE TRUST” en la periferia izquierda y “LIBERTY”, junto con el año, en el lado derecho.

: retrato de Jefferson mirando hacia la izquierda, con el lema “IN GOD WE TRUST” en la periferia izquierda y “LIBERTY”, junto con el año, en el lado derecho. Reverso: la casa de Jefferson ocupa un lugar destacado en el centro, con el nombre “MONTICELLO” escrito debajo. La denominación “FIVE CENTS” está escrita en semicírculo debajo, y las palabras “E PLURIBUS UNUM” y “UNITED STATES OF AMERICA” aparecen en los bordes superior e inferior. La marca de ceca está a la derecha de Monticello.

El error de acuñación se puede observar en la marca de ceca en el reverso de la pieza Foto PCGS

En el caso de las monedas con “pasos completos” o “full step” en la imagen del edificio, su valor también se incrementa significativamente. Esta característica indica que los escalones están bien definidos, lo cual es raro debido a las imperfecciones comunes en el proceso de acuñación. También se evalúa la nitidez y homogeneidad de las superficies de la pieza.

El Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés) registró solo una pequeña porción de ejemplares que conservan estas particularidades y están en estado Mint State (MS) alto. Cuantas más características deseables combine una pieza, como estado impecable, brillo natural y detalles bien marcados, mayor será su valor.

El ejemplar fue calificado como MS67FS debido a su excelente estado de conservación y la presencia de los escalones completos Foto Heritage Auctions

“Jefferson Nickel”: cuál es el valor actual de la moneda de cinco centavos de 1949

De acuerdo con la guía de precios de PCGS, una Jefferson Nickel 1949-D/S en estado MS66 puede alcanzar un precio de hasta US$23.500 dólares o incluso superarlo, según factores como el atractivo visual y la ausencia de marcas de desgaste. Sin embargo, el récord actual está en manos de una unidad certificada como MS67, que se vendió por US$32.900 en una subasta de Heritage Auctions.

Esto posiciona a esta variedad entre las más valiosas dentro del conjunto de monedas de cinco centavos estadounidenses.

En subastas y plataformas especializadas, los coleccionistas suelen prestar atención no solo a la falla, sino también a la autenticidad del ejemplar, su calificación oficial y la presencia de escalones completos. Un ejemplar que cumpla con todos estos criterios tiene un gran potencial de cotización.