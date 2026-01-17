Machado muestra optimismo pese a las señales ambiguas de Trump

WASHINGTON.- En medio del juego a dos puntas de Donald Trump de las últimas horas en el tablero venezolano, entre nuevas señales de sintonía con el régimen chavista y la recepción a María Corina Machado en la Casa Blanca, la dirigente galardonada con el Nobel de la Paz buscó este viernes apuntalar los esfuerzos de la oposición para no perder posiciones en un “proceso complejo” que, confió, derivará en una “verdadera transición hacia la democracia” en su país con el respaldo del gobierno norteamericano.

“Quiero garantizar al pueblo que Venezuela será libre, y que eso será logrado con el apoyo de Estados Unidos y de Trump”, prometió Machado este viernes en una conferencia de prensa en la Fundación Heritage, una organización conservadora en esta capital, en la que también endureció su tono contra la presidenta interina chavista, Delcy Rodríguez.

“Ella no está en un acuerdo, ni cómoda. Está cumpliendo órdenes”, sostuvo sobre el vínculo entre Caracas y Washington, y aseguró que Venezuela “está definitivamente en los primeros pasos de una verdadera transición hacia la democracia”.

Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado speaks at the Heritage Foundation, an influential conservative think tank, a day after meeting with President Donald Trump and members of Congress, on Capitol Hill in Washington, Friday, Jan. 16, 2026. (AP Photo/J. Scott Applewhite)� J. Scott Applewhite� - AP�

Sin embargo, Trump -que este viernes calificó a Machado como “una mujer excelente” tras haber recibido como regalo su medalla del Nobel- aceleró en las últimas horas los contactos con el régimen venezolano, con un sorpresivo encuentro el jueves en Caracas entre Rodríguez y el director de la CIA, John Ratcliffe, y la visita a Washington de un alto representante del régimen para reunirse con diplomáticos norteamericanos.

El viaje de Ratcliffe -revelado por The New York Times y que se produjo el mismo día que el almuerzo de Trump y Machado- fue una nueva muestra de que la Casa Blanca considera al régimen interino como la mejor vía hacia la estabilidad de Venezuela en el corto plazo, en detrimento de la oposición, relegada en esta etapa de la transición luego de la captura de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez junto al jefe de la CIA, John Ratcliffe, en Caracas. Captura

Ratcliffe es el funcionario norteamericano de mayor rango —y el primer miembro del gabinete— en visitar Venezuela desde la llegada de Rodríguez al poder. “La visita de alto perfil y el mensaje de cooperación que transmitió podría interpretarse como una suerte de desaire a la oposición“, apuntó The New York Times.

Al ser consultada al respecto en Washington, Machado dijo que prefería “no especular” por no conocer los detalles del encuentro. “Ahora, si Estados Unidos obtiene la información que necesita por parte de esta señora [por Rodríguez], creo que ese es el tipo de cooperación que nosotros esperamos. Y nos conviene, sin dudas", respondió, en referencia al rol de la exvicepresidenta de Maduro en “la estructura criminal de la tiranía” chavista.

“Pocas personas tienen tanta información, y eso debe ser de altísimo valor para el director de la CIA“, evaluó Machado. “Delcy Rodríguez es ideológicamente comunista y dirigió centros de tortura [...] Le tiene terror a Trump”, añadió.

El presidente Donald Trump camina al Marine One, en la Casa Blanca. Evan Vucci - AP

De acuerdo al diario neoyorquino, un funcionario estadounidense señaló que Ratcliffe se reunió con Rodríguez por indicación de Trump “para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una relación de trabajo mejorada”. La propia Casa Blanca explicó en los últimos días que el régimen ha cumplido “con todas las exigencias y solicitudes” y que el presidente ”está satisfecho con lo que ve" en Venezuela.

En paralelo, el excanciller y jefe de misión en la embajada venezolana en Reino Unido, Félix Plasencia, se reunió con funcionarios del Departamento de Estado en Washington este viernes, según reveló la agencia Bloomberg con fuentes oficiales que prefirieron el anonimato.

La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez. [e]MARCOS SALGADO� - XinHua�

Plasencia -aliado cercano de la presidenta interina, con quien compartió un tiempo en Londres- busca avanzar en la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, y a la vez explorar la posibilidad de que Rodríguez consiga un encuentro con Trump.

Días atrás, el magnate públicamente dejó abierta la puerta para que esa reunión se concrete, mientras su administración busca acelerar la liberación de presos políticos por parte del régimen y avanzar con las inversiones de compañías petroleras norteamericanas para explotar el crudo venezolano.

En busca de cerrar acuerdos sobre petróleo y minerales estratégicos con Venezuela en las próximas semanas, el secretario de Energía, Chris Wright, prevé un viaje a Caracas, señaló en una entrevista con el sitio Axios. “El objetivo es orientar el comportamiento de Venezuela en una dirección positiva”, explicó.

La explicación de Trump

Este viernes, al dialogar con periodistas en los jardines de la Casa Blanca, Trump habló por primera vez de su encuentro con Machado -el jueves solo había hecho un escueto posteo en su red Truth Social- y explicó los motivos por los que no respaldó a la líder opositora para esta etapa de la transición en Venezuela.

“Si recuerda un lugar llamado Irak donde despidieron a todo el mundo, a absolutamente todos, a la policía, a los generales, a todos, y terminaron convirtiéndose en [el grupo terrorista] Estado Islámico. En lugar de ponerse manos a la obra, terminaron formando Estado Islámico. Así que recuerdo eso”, respondió el mandatario, en referencia a la larga intervención norteamericana tras la caída de Saddam Hussein, en 2003.

El presidente Donald Trump junto a María Corina Machado, en el Salón Oval. Daniel Torok / The White House

El líder republicano también se refirió al obsequio de Machado, que le entregó su medalla el Nobel de la Paz, un gesto de fuerte carga simbólica que genera amplias repercusiones y un debate en Noruega.

“Ella me lo ofreció. Me pareció un gesto muy amable. Me dijo: ‘Has evitado ocho guerras, y nadie en la historia merece este premio más que vos’. Me pareció un gesto muy lindo. Y, por cierto, creo que es una mujer excelente, y volveremos a hablar“, señaló el presidente, quien el año pasado había dejado en claro su anhelo de ganar el Nobel.

”Fue una excelente reunión con una persona a la que respeto mucho, y ella obviamente me respeta a mí. Quedé muy, muy impresionado", añadió Trump.

En ese sentido, Machado contó en una entrevista con la cadena Fox que "fue un momento muy emotivo" en el Salón Oval. “Se lo merece. Decidí entregarle la medalla del Nobel de la Paz en nombre del pueblo de Venezuela”, dijo.

María Corina Machado, en un diálogo con la prensa en Washington. HEATHER DIEHL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Le dije: ‘Por favor, confíe en el pueblo venezolano. Somos un pueblo que ama a Estados Unidos, que comparte sus valores, que admira la fortaleza de sus instituciones, que desea vivir con democracia, dignidad, justicia y libertad’. Quería transmitirle esto y que supiera cuánto apoyo y esperanza hay hoy en Venezuela con respecto a lo que está haciendo en nuestro país“, sostuvo, sin entrar en un terreno incómodo para la oposición venezolana respecto al respaldo de Trump a Rodríguez, a quien el presidente ha calificado de ”estupenda".

Machado, que en su comparecencia ante la prensa advirtió que como ya pasó anteriormente el chavismo busca ”ganar tiempo”, señaló que comprendía la “urgencia” de que se concrete una transición democrática en Venezuela, pero evitó fijar un plazo para lo que podrían ser nuevas elecciones.

“Este es un proceso que consta de varias fases”, indicó Machado. “Nos encontramos en una fase compleja, en la que el régimen se ve obligado a desmantelarse a sí mismo y a desmantelar algunas de las estructuras que lo han mantenido en el poder”, dijo, y confió que “cuando llegue el momento adecuado” se convertirá en “la primera mujer presidenta del país”.