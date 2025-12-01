Joaquín Guzmán, hijo del "Chapo", se declara culpable de narcotráfico en EE. UU.

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del célebre narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, se declaró este lunes culpable de cargos de narcotráfico ante un tribunal estadounidense, meses después de que su hermano Ovidio llegara a un acuerdo judicial similar, informaron medios locales.

El acusado compareció ante un tribunal federal de Chicago a primera hora de la tarde y cambió su declaración anterior en el caso, según el Chicago Tribune.

Tras su detención en Texas en julio de 2024, Guzmán López había negado ser culpable de delitos de narcotráfico, blanqueo de dinero y uso de armas de fuego en el seno del cartel de Sinaloa.

