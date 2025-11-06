Kazajistán se une a Acuerdos de Abraham a pesar de tener relaciones con Israel

Kazajistán anunciará este jueves su adhesión a los Acuerdos de Abraham, según informó a la AFP un alto funcionario del gobierno estadounidense, una medida simbólica, ya que esta república centroasiática ya mantiene relaciones diplomáticas con Israel.

Donald Trump promovió durante su primer mandato presidencial la normalización de las relaciones entre Israel y los países árabes, una iniciativa que cristalizó en 2020 con los Acuerdos de Abraham, a los que se unieron Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

Esta nueva adhesión tiene un carácter simbólico, ya que Kazajistán mantiene relaciones con Israel desde 1992, un año después de independizarse de la URSS.

El presidente de esta república de mayoría musulmana es uno de los cinco líderes de Asia Central que se reunirán con Trump en la Casa Blanca este jueves.

En virtud de los Acuerdos de Abraham, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos normalizaron sus relaciones con Israel en 2020. Desde entonces, ningún otro país se ha sumado a la iniciativa del magnate republicano.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, anunció minutos antes que un nuevo país iba a sumarse a los Acuerdos de Abraham, aunque no reveló a qué estado se refería.

Arabia Saudita mantuvo conversaciones con Estados Unidos para dar el mismo paso, lo que supondría un hito histórico, ya que el reino alberga los dos lugares más sagrados del islam.

Sin embargo, Riad frenó este proceso cuando estalló la guerra en la Franja de Gaza a raíz del ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023.

Arabia Saudita insiste en que no normalizará relaciones con Israel sin que haya avances hacia la creación de un Estado palestino independiente, una medida a la que se opone el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Tenemos a mucha gente uniéndose ahora a los Acuerdos de Abraham y esperamos que Arabia Saudita se sume muy pronto", dijo Trump el miércoles en un foro empresarial en Miami.

Ante un público entre el que se encontraba la embajadora saudita en Estados Unidos, la princesa Reema bint Bandar Al Saud, el magnate republicano dijo en tono jocoso: "Pero yo no estoy diciendo eso. No lo estoy diciendo".

