Tiene 46 años, tuvo un ataque cardíaco mientras daba una clase de spinning y reconoce que ignoró un signo clave

Una instructora de spinning sintió una “explosión en el pecho” mientras dirigía una de sus clases. Su brazo izquierdo se entumeció y comenzó a perder sensibilidad en otras partes del cuerpo. También notó una sudoración extraña y excesiva. Los testigos del episodio llamaron a emergencias. Tras ser atendida, los médicos le explicaron que había tenido un infarto de miocardio. Aunque tiene 46 años y pudo recuperarse, la traumática experiencia le dejó una enseñanza: todo podría haberse evitado si hubiera tomado en cuenta las señales previas de alerta.

Ratona Harr, como se identificó la mujer, relató Today cómo vivió el ataque: “Fue como si alguien me hubiera dado un puñetazo ahí (en el pecho)”. Poco después, cuando intentó levantar una pesa, se percató de la debilidad en su brazo izquierdo. También perdió el equilibrio. “Traté desesperadamente de respirar y de descubrir qué me pasaba. Pero no lo entendía”.

La mujer solo logró impartir 20 minutos de su clase antes de que ocurriera el infarto y de que tuvieran que trasladarla al hospital de emergencia. “Tenía un bloqueo del 100% en la arteria principal”, recordó.

Ratona Harr tuvo que usar un chaleco salvavidas durante los primeros cinco meses de su recuperación Instagram/ratonaharr

Aunque la atleta sobrevivió, actualmente sufre de insuficiencia cardíaca congestiva. Durante los primeros cinco meses de recuperación, debió usar un chaleco especial y un desfibrilador portátil. Gracias a su historial deportivo, logró tener una óptima recuperación. Ya repuesta, la mujer se decidió a contar su caso para ayudar a otros a detectar esas señales que ella, por desconocimiento, ignoró.

¿Qué posibles señales del ataque ignoró Harr?

La atleta detalló que tres días antes de su ataque al corazón había tenido algunos síntomas “desconcertantes”. Mientras daba sus clases de spinning, sintió repentinamente una presión e incomodidad en el pecho. Como no tuvo problemas para respirar ni perdió la sensibilidad en sus brazos, siguió adelante. Sin embargo, el orden de las señales fue “muy similar al día que tuve el gran ataque al corazón”, explicó.

La instructora lamentó no haber ido a un hospital luego de presentar esas molestias: “Podríamos haber evitado muchas de las cosas que sucedieron después”, consideró.

Luego de dos años, Ratona Harr logró recuperarse y llevar un estilo de vida parecido al que tenía antes de su ataque al corazón Instagram/ratonaharr

¿Qué es un infarto de miocardio?

WebMD, una reconocida corporación estadounidense de noticias relacionadas con la salud, señala que el infarto de miocardio es uno de los más mortales. Ocurre cuando una arteria clave se obstruye casi en su totalidad o por completo, lo que impide que la sangre llegue al corazón. Si no se trata de manera inmediata, es poco probable que el paciente sobreviva.

Los síntomas son similares a los de otros ataques al corazón. Entre estos se encuentran:

Dolor o malestar en el pecho: este es el más común para mujeres y hombres. El dolor puede ser percibido una opresión en el centro del pecho durante varios minutos.

este es el más común para mujeres y hombres. El dolor puede ser percibido una opresión en el centro del pecho durante varios minutos. Dolor o malestar en la parte superior del cuerpo: se puede sentir en uno o ambos brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago.

se puede sentir en uno o ambos brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago. Dificultad para respirar: se presenta como una sensación de no poder recuperar el aliento y puede ocurrir con o sin molestias en el pecho. En las mujeres suele aparecer más este síntoma que en los hombres.

se presenta como una sensación de no poder recuperar el aliento y puede ocurrir con o sin molestias en el pecho. En las mujeres suele aparecer más este síntoma que en los hombres. Náuseas

Sudor frío

Aturdimiento

Dolor en la parte posterior de la mandíbula.

¿Cuáles son las causas?

Generalmente, los ataques al corazón ocurren debido a cuestiones genéticas y el estilo de vida. Además, los altos índices de colesterol obstruyen las arterias con el tiempo. Hay más probabilidad de que se sufra un infarto si se presentan los siguientes factores de riesgo:

Fumar

Obesidad

Ingesta de muchos alimentos poco saludables

Tener más de 45 años en el caso de los hombres; 55 en el caso de las mujeres

No hacer ejercicio

Presión arterial alta

Diabetes no controlada

Antecedentes familiares de enfermedades del corazón

