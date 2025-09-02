Kraft Heinz se escinde en dos empresas

LA NACION

El conglomerado estadounidense Kraft Heinz, que produce la salsa de tomate ketchup y el queso untable Philadelphia, se escindirá en dos empresas, anunció este martes la compañía.

“La escisión busca maximizar las capacidades de las marcas Kraft Heinz” para permitir a las nuevas empresas “desplegar sus recursos en sus estrategias prioritarias diferentes”, señaló el grupo en un comunicado.

Una se dedicará a la comercialización de salsas, productos untables y condimentos, entre estos los muy conocidos queso Philadelphia y salsa ketchup Heinz, cuyas ventas representan unos US$15.000 millones en 2024.

La segunda se concentrará en los productos de la marca Oscar Mayer, como las salchichas y los refrigerios, con ventas por unos US$10.000 millones el año pasado.

La transacción debería cerrarse en el segundo semestre de 2026, según la compañía.

El conglomerado surgió en 2015 producto de la fusión entre Kraft Foods y Heinz.

En la actualidad, su principal accionista es Berkshire Hathaway (27,25%), compañía creada por Warren Buffet.

