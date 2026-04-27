Clima hoy: tormentas severas, riesgo de tornados y lluvias intensas desde Illinois hasta Tennessee

Millones de personas en el centro y este de Estados Unidos enfrentarán este lunes una jornada meteorológica compleja, con una combinación de tormentas severas, lluvias intensas y posibles tornados de gran magnitud. Illinois, Kansas y Tennessee estarán en el eje de estos fenómenos, antes de que se desplacen hacia el sur.

Alertas del NWS: estados con mayor riesgo de tornados y granizo este lunes

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), durante las próximas 24 horas se desarrollará un ciclón sobre el sur de Kansas que avanzará hacia el noreste en dirección al Alto Medio Oeste, mientras un frente frío cruzará la zona central del país norteamericano.

Las autoridades han identificado un corredor crítico entre Peoria y Memphis, donde se espera el desarrollo de tormentas organizadas durante la tarde y noche de este lunes NWS

Por delante de ese frente ingresará una masa de aire muy húmeda e inestable, lo que creará el escenario ideal para varios días consecutivos de tiempo severo.

La principal zona de preocupación para este lunes se extenderá aproximadamente desde Peoria, en Illinois, hasta Memphis, en Tennessee. Allí se desarrollarán numerosas tormentas durante la tarde que podrán producir tornados fuertes, ráfagas intensas de viento, granizo de gran tamaño y episodios aislados de inundaciones repentinas.

El NWS explicó que esta amenaza se desplazará hacia el Valle Bajo del Mississippi y la región del Mid-South durante el martes, a medida que el frente frío avance hacia el sur y se combine con una línea seca sobre el centro de Texas. Esa interacción favorecerá una nueva ronda de tormentas severas, aunque con menor intensidad que la prevista para hoy lunes.

Qué estados están bajo mayor amenaza de tornados fuertes este lunes

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió un nivel de riesgo mejorado para sectores del Valle Medio del Mississippi, el Valle Bajo de Ohio y partes del Mid-South.

Según el organismo, durante la tarde y noche será probable el desarrollo generalizado de tormentas fuertes a severas, con potencial de “algunos tornados fuertes”, además de ráfagas destructivas y granizo grande.

Satélite de la NOAA: tormentas para este lunes 27 de abril en EE.UU.

Las áreas con mayor preocupación incluirán:

Missouri central y oriental

Illinois central y sur

Kentucky occidental

Partes de Indiana occidental

Sectores del oeste de Tennessee

El SPC señaló que el ambiente será especialmente favorable para superceldas, un tipo de tormenta capaz de generar fenómenos violentos. La presencia de un fuerte chorro de viento en niveles bajos de la atmósfera aumentará la posibilidad de varios tornados, algunos potencialmente intensos y de larga trayectoria.

También se prevé granizo grande e incluso muy grande debido a la inestabilidad en niveles medios de la atmósfera, mientras que la evolución de algunas tormentas hacia líneas organizadas incrementará el riesgo de vientos dañinos.

No obstante, los meteorólogos advirtieron que la evolución de las tormentas matinales será clave para definir la magnitud real del brote severo. La cobertura nubosa y los límites de salida de esas primeras tormentas podrían modificar significativamente la intensidad de los fenómenos vespertinos.

Advertencia sobre posible brote de tornados de alta intensidad

Desde FOX Weather remarcaron que existe potencial para un brote importante de tornados en partes del Medio Oeste si las condiciones atmosféricas logran reorganizarse después de las tormentas de la mañana.

Durante las primeras horas del lunes ya se registraron tormentas severas por las Planicies Centrales y el Medio Oeste. En Kansas City, Missouri, se reportó granizo del tamaño de una moneda de 25 centavos y ráfagas de viento de hasta 70 millas por hora (113 km/h). También se observaron tormentas intensas en St. Louis, acompañadas por lluvias fuertes.

Si la nubosidad se disipa con suficiente rapidez durante la mañana, la atmósfera volverá a cargarse de energía y se podrían generar condiciones ideales para tornados de larga trayectoria de intensidad EF-3 o superior.

El SPC advierte que el fuerte chorro de viento en niveles bajos favorecerá la formación de tornados de larga trayectoria, potencialmente de categoría EF-3 o superior SPC

FOX Weather indicó que las zonas bajo mayor vigilancia serán:

Missouri

Illinois

Indiana

Kentucky

Dentro de ese corredor se encuentran áreas metropolitanas importantes como St. Louis, Springfield (Illinois), Evansville (Indiana) y Paducah (Kentucky).

Qué zonas de Kansas y Missouri podrían sufrir inundaciones repentinas

El mismo sistema también llevará precipitaciones abundantes sobre sectores de Kansas y Missouri. Según FOX Weather, las lluvias ya provocaron inundaciones repentinas en algunas zonas y podrían acumular entre tres y cinco pulgadas (7,6 y 12,7 centímetros) de precipitación total hasta la mañana del martes.

El NWS también incluyó el riesgo de inundaciones dispersas dentro del pronóstico para el Valle Medio y Bajo del Mississippi, especialmente en áreas donde varias rondas de tormentas afecten los mismos puntos durante un corto período.

La combinación de suelos saturados, lluvias persistentes y tormentas repetitivas aumenta la probabilidad de anegamientos urbanos y desbordes localizados.