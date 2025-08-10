La camioneta que Toyota podría llevar a Estados Unidos y desafía todas las probabilidades

En una medida que desafía todas las probabilidades, Toyota evalúa lanzar una nueva camioneta compacta en Estados Unidos para competir directamente con Ford y Hyundai. Su ingreso al segmento podría reconfigurar el mercado de pickups, que actualmente tiene solo dos modelos disponibles.

Toyota apunta al mercado de pickups compactas

De acuerdo a Gear Patrol, la automotriz japonesa analiza lanzar un pickup compacto que competiría con la Ford Maverick y la Hyundai Santa Cruz. En un sector dominado por modelos grandes, esta categoría representa una oportunidad con amplio margen de crecimiento.

La Ford Maverick superó las 130.000 unidades vendidas en 2024 y mantiene su crecimiento durante un año marcado por tensiones comerciales

Ford lidera el segmento desde 2021 con la Maverick, cuyas ventas crecieron año a año, incluso en esta temporada, pese a los aranceles y las tensiones políticas:

En 2023 colocó 94.058 unidades

colocó En 2024 escaló a 131.142 unidades

escaló a En 2025 vendió más de 98.000 unidades

Hyundai, en cambio, registró una baja. La Santa Cruz cayó de 36.675 unidades en 2023 a 32.033 en 2024. En lo que va de 2025, las ventas disminuyeron un 20%, con 16.532 camionetas colocadas.

Toyota anticipa alto potencial de ventas en EE.UU.

La compañía japonesa proyecta vender entre 100 mil y 150 mil unidades anuales si lanza una pickup compacta. La marca ya lidera con modelos como la Tacoma y la Tundra, lo que refuerza su presencia en el segmento.

Cooper Ericksen, jefe de estrategia para Toyota Norteamérica, confirmó que “ya se tomaron decisiones” y que están comprometidos con el proyecto. Según detalló en conversaciones con MotorTrend, el nuevo modelo usará la plataforma TNGA y será de carrocería monocasco.

La firma observa el comportamiento del mercado antes de tomar la decisión final. Sin embargo, las declaraciones del ejecutivo indican que la empresa solo espera el momento adecuado. “Ya no se trata de si va a suceder, sino de cómo hacer que funcione”, aseguró.

Hyundai retrocedió un 20 % en ventas con la Santa Cruz durante 2025, tras un máximo de 36.675 unidades en 2023 DREW PHILLIPS

Cambio en la estrategia: más allá de los eléctricos

La camioneta compacta podría ocupar el lugar que Toyota proyectaba para sus modelos eléctricos. La empresa había anunciado 24 lanzamientos nuevos o renovados, pero las condiciones del mercado modificaron sus prioridades.

El retroceso de los incentivos fiscales y la caída de entusiasmo bipartidista por los eléctricos llevaron a reconsiderar la estrategia. Casos como el de la camioneta eléctrica Slate EV, que en solo dos semanas acumuló más de 100.000 reservas, demostraron que los consumidores también buscan vehículos accesibles y versátiles, incluso si no tienen gran capacidad de remolque.

Por otro lado, Ericksen destacó que las pickups medianas y grandes se volvieron demasiado costosas. Aunque ofrecen más prestaciones, no todos los conductores requieren esas características. Según el empresario, lo “pequeño” está de moda.

Una nueva etapa para Toyota en el mercado estadounidense

Toyota ya cuenta con experiencia y reputación en el mercado de pickups. Con la Tacoma en el segmento mediano y la Tundra en el de tamaño completo, la marca tiene el respaldo para ingresar a un nuevo nicho.

Toyota estima que podría vender entre 100.000 y 150.000 camionetas compactas anualmente solo en Estados Unidos SAUL MARTINEZ - NYTNS

El posible desembarco de una pickup compacta responde a una demanda concreta de modelos más pequeños en Estados Unidos, explicada en los siguientes factores:

Cambios en las preferencias de los usuarios.

Precios de combustibles.

Vacíos legales regulatorios.

Toyota ya escuchó ese llamado. Aunque no confirmó fechas ni características específicas, su interés es claro. El camino parece marcado para la automotriz japonesa: capitalizar el éxito de venta de la Ford Maverick y expandir su oferta.