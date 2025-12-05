La canadiense McIntosh logra el segundo mejor tiempo en los 400m libre

La estrella de la natación canadiense Summer McIntosh marcó el segundo tiempo más rápido de la historia en los 400 metros estilo libre con su triunfo del jueves en el Abierto de Estados Unidos.

McIntosh, de 19 años, paró el reloj en 3:55.37 en la piscina de Houston (Texas).

La canadiense, ganadora de tres oros en los Juegos Olímpicos de París en 2024, llegó a nadar durante la prueba por debajo del récord mundial, de 3:54.18, que ella misma posee desde junio.

Esta es la primera aparición de McIntosh desde que comenzó a entrenar con el prestigioso Bob Bowman, exmentor de Michael Phelps.

La otra estrella de la pasada cita olímpica, el francés Léon Marchand, dejó también una buena impresión en su primera competición en piscina larga desde que ganó dos títulos mundiales individuales en Singapur entre julio y agosto.

Marchand, cuatro veces campeón olímpico, se impuso en los 400 m libre en 3:44.70, su mejor marca personal de una prueba que no está entre sus especialidades.

