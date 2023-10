escuchar

Todos los días, millones de personas utilizan las redes sociales para diferentes fines. Sin embargo, esta actividad tan cotidiana parece estar poniendo en peligro a los jóvenes, de acuerdo con las autoridades de Nueva York, que recientemente anunciaron una nueva ley para mitigar este problema.

Esta legislación fue generada debido a que, según reportan las autoridades, los menores neoyorquinos están presentando niveles récord de ansiedad y depresión, y las plataformas digitales son parte del problema, dado que utilizan funciones para que se queden más tiempo en sus aplicaciones y se vuelvan adictivas, advirtió la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Nueva York aplicó una ley para restringir el uso de las redes sociales en mnores de 18 años (Fuente: Pixabay)

Así cambiarán las redes sociales en Nueva York

De acuerdo con información del medio ABC News, funcionarios de la Gran Manzana concluyeron que las redes sociales están generando una crisis de salud mental entre los adolescentes. Por lo tanto, anunciaron una nueva ley destinada a restringir los algoritmos pensados para los usuarios de esta edad.

Tras este anuncio ahora habrá más herramientas para que puedan detectarse y eliminarse los algoritmos diseñados para obtener los datos personales de los usuarios más jóvenes y mantenerlos interesados el mayor tiempo posible. El objetivo es evitar adicciones y problemas mentales posteriores.

El objetivo es proteger a los adolescentes de ciertos consumos que podrían afectar su salud mental (Fuente: Pixabay)

Así, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube tendrán que realizar cambios en sus plataformas para, entre otros puntos:

Permitir a los usuarios menores de 18 años decidir si no quieren recibir contenido algorítmico perfilado para ellos; es decir, basado en sus grupos, amigos, temas e imágenes en los que han hecho clic o que han compartido.

Diseñar una herramienta para que los padres limiten el acceso a las redes sociales entre las 12 y 6 a.m.

Estará prohibido que las plataformas envíen notificaciones a los menores durante ese mismo horario, a menos que haya consentimiento parental.

Aquellas empresas que se nieguen a seguir estos nuevos lineamientos podrían enfrentarse a una acción legal y sanciones civiles de hasta US$5.000 (equivalente a 1.825.00 pesos argentinos) por cada caso, según información del medio citado.

El peligro del uso de redes sociales entre adolescentes

Diversos especialistas han hablado respecto del riesgo para la salud mental en los jóvenes que utilizan las redes sociales constantemente. Como ejemplo, Vivek Murthy, cirujano general de Estados Unidos, dijo en mayo de este año que le preocupaba mucho que las redes sociales estén contribuyendo de manera importante al dolor y las luchas que enfrentan muchos de los jóvenes, por lo que se requería de la acción inmediata.

No obstante, tanto las autoridades como los especialistas han dejado ver que las redes sociales sí tienen efectos positivos, y que aún no hay investigación y datos suficientes para determinar si los adolescentes deben, o no, utilizar este tipo de plataformas. La conclusión actual es que aquellos que pasan más de tres horas al día conectados tienen mayor probabilidad de presentar depresión y ansiedad.

Hasta ahora, empresas como Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, o Google, la dueña de YouTube, no se han pronunciado respecto a esta nueva ley.