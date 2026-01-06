Greg Abbott quiere investigar: Texas revisa sus programas sociales tras el caso de fraude en Minnesota

Greg Abbott, el gobernador de Texas, ordenó a las agencias estatales que iniciar investigaciones sobre cualquier posible fraude en la financiación del cuidado infantil que tenga lugar en el estado. La medida deriva luego que un video revelara que docenas de guarderías en Minnesota recibieran fondos pese a no prestar servicios.

El comunicado de la administración Abbott en Texas

El gobernador informó la medida a través de un comunicado de prensa. Allí, informó que instruyó a la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en inglés) y a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) a “proteger la identidad del Programa de Servicios de Cuidado Infantil” y prevenir el mal uso de los fondos.

Greg Abbott anunció acciones específicas para supervisar el uso correcto de los fondos para el cuidado infantil en el estado Andrii Rakov

La investigación consta de seis acciones puntuales que deben ser coordinadas por las agencias estatales:

Identificar a los proveedores de alto riesgo que trabajen en el Programa de Servicios de Cuidado Infantil para asegurarse que cumplan con las leyes estatales y federales.

que trabajen en el Programa de Servicios de Cuidado Infantil para asegurarse que cumplan con las leyes estatales y federales. Revisar los datos recolectados por el programa de cuidado infantil estatal y asegurar que tanto la TWC como las Juntas Locales de Desarrollo de la Fuerza Laboral agoten todas las medidas para prevenir, detectar y eliminar el fraude.

Garantizar que todos los proveedores informen de manera exacta la cantidad de niños inscritos en el programa.

Revisar los procesos de supervisión de las Juntas Locales de Desarrollo de la Fuerza Laboral para que los estándares se mantengan de manera uniforme. Si una junta no cumple con los estándares, se deben aplicar diversas acciones, como capacitación adicional y recursos educativos.

Si una junta no cumple con los estándares, se deben aplicar diversas acciones, como capacitación adicional y recursos educativos. Facilitar el acceso al portal en línea para que los tejanos puedan reportar cualquier sospecha de fraude en el sistema de cuidado infantil.

para que los tejanos puedan reportar en el sistema de cuidado infantil. Enviar todas las investigaciones de fraude que hayan sido completadas a los fiscales estatales y federales.

La TWC y HHSC deberán entregar un informe de progreso de la investigación el 30 de enero de 2026 y un reporte final el 27 de febrero.

Antecedentes de la investigación en Texas

Estas medidas responden al creciente escándalo de fraude en las guarderías de Minnesota. El 26 de diciembre del año pasado, el youtuber Nick Shirley, alegaba que casi una docena de guarderías en el estado recibían fondos públicos pese a no prestar servicios.

El video obtuvo más de tres millones de visualizaciones en YouTube y en X cerca 116 millones de vistas. Tras su difusión, la administración Trump anunció la suspensión de la financiación federal para guarderías en el estado, y el presidente Trump calificó a Minnesota como un “centro de actividades fraudulentas de lavado de dinero”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, inició “investigación masiva” sobre el cuidado infantil y otros fraudes desenfrenados. En ese proceso, funcionarios estatales visitaron algunos de los centros.

La postura del gobernador de Minnesota

Con el inicio de las investigaciones federales en el estado, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció que no buscará la reelección para un tercer mandato.

“No puedo entregarme por completo a una campaña política. Cada minuto que dedique a defender mis propios intereses políticos será un minuto que no podré dedicar a defender al pueblo de Minnesota contra los criminales que se aprovechan de nuestra generosidad y los cínicos que quieren sacar provecho de nuestras diferencias”, declaró.