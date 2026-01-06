Adiós Gavin Newsom: ya es oficial la fecha de las elecciones primarias en California

California definió cuándo se realizarán las elecciones primarias. Los comicios no contarán con el nombre de Gavin Newsom, que no podrá ir en busca de la reelección. Además de elegir al próximo gobernador, los californianos también deberán votar para escoger quiénes ocuparán otros cargos en el Estado Dorado.

Las elecciones primarias ya tienen fecha en California: qué se vota el 2 de junio

Mediante una proclamación de Newsom publicada por el gobierno de California, quedó establecido que las primarias se celebrarán el martes 2 de junio. En esa fecha, se llevarán a cabo las elecciones que definirán a los candidatos a gobernador de cara las generales del 3 de noviembre.

El gobierno de Gavin Newsom presentó una proclamación donde oficializó las fechas de las elecciones primarias en California Justin Sullivan Getty Images via AFP - Getty Images via AFP

Según lo que indica el calendario electoral, que fue replicado en el documento, se elegirán personas para 12 cargos, incluido al mandatario estatal. Concretamente, el 2 de junio todos los californianos votarán para elegir a:

Gobernador

Vicegobernador

Secretario de Estado

Controlador

Tesorero

Procurador General

Comisionado de Seguros

Junta de Igualación Estatal

Senadores de EE.UU. por California

Representantes de EE.UU. por California

Senadores estatales

Representantes estatales

Según recuerda el condado de Santa Clara, el sistema de primarias del estado propone que en los denominados cargos nominados por los votantes, que incluye a los ejecutivos, se presenten a todos los candidatos en una misma boleta.

Luego de la realización de los comicios, los dos políticos más votados participarán de la elección general de noviembre, sin importar su partido. Esto quiere decir que, por ejemplo, si los dos nombres que obtienen mayor porcentaje en las primarias fueran demócratas, los republicanos no tendrían representación en la contienda definitiva.

California elegirá personas para 12 cargos en las elecciones 2026 APU GOMES� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Newsom no podrá presentarse como candidato a gobernador de California

El demócrata transita actualmente el último año de su segundo mandato consecutivo como gobernador, por lo que no puede presentarse a las elecciones. De acuerdo con la legislación de California, los mandatarios no pueden tener más de dos períodos consecutivos.

Newsom fue elegido por primera vez en 2018 y luego reelegido en 2022. En tanto, su gestión actual finalizará en enero de 2027. Por esto, estas elecciones definirán a su sucesor en el puesto.

Más allá de que sabe que abandonará el cargo en el Estado Dorado, Newsom todavía analiza la posibilidad de presentarse a nivel nacional en 2028. En una entrevista con CBS Sunday Morning que realizó en octubre pasado, señaló que decidirá en 2027 si irán en busca o no de la presidencia de Estados Unidos.

La lista de candidatos a gobernador completa para las elecciones primarias de California

Con la fecha del 2 de junio confirmada, ya hay varias figuras que presentaron oficialmente su candidatura y que aspirarán a ser sucesores de Newsom. Según la recopilación de Ballotpedia, el listado completo se compone de 22 nombres:

Partido Demócrata

Partido Republicano

Chad Bianco

Sharifah Hardie

Steve Hilton

Brandon Jones

Kyle Langford

Daniel Mercuri

Jon Slavet

Leo Zacky

Independientes y otros partidos