La compañía de Bezos, Blue Origin, vuelve a posponer el despegue de su cohete New Glenn

Blue Origin, la empresa aeroespacial estadounidense propiedad del multimillonario Jeff Bezos, se vio obligada el miércoles a posponer nuevamente el lanzamiento de su cohete New Glenn, debido a condiciones adversas del clima espacial.

Este vuelo, que sigue a un exitoso lanzamiento inaugural en enero, ya se había aplazado el domingo por mal tiempo.

Esta vez, la NASA postergó el lanzamiento debido a la intensa actividad solar, que genera preocupación por los posibles efectos en las cargas útiles, informó Blue Origin.

Con 98 metros de altura, el potente cohete New Glenn debe partir desde Cabo Cañaveral, Florida, con dos sondas espaciales de la NASA a bordo.

La misión, denominada ESCAPADE, tiene como objetivo estudiar la historia climática de Marte y preparar el terreno para una posible exploración humana del planeta rojo.

"New Glenn está listo para su despegue", indicó Blue Origin en X. "Estamos evaluando oportunidades para establecer nuestra próxima ventana de lanzamiento".

El sol ha estado emitiendo recientemente partículas cargadas que interactúan con el campo magnético de la Tierra. El Centro de Predicción del Clima Espacial emitió una alerta de tormenta geomagnética "severa" para el miércoles.

Estos eventos espaciales resultaron en brillantes exhibiciones de auroras boreales en el cielo nocturno de América del Norte, incluso tan al sur como Texas.

Más allá del interés científico de esta misión, el lanzamiento genera gran expectación debido a la competencia entre Jeff Bezos y Elon Musk, director ejecutivo de la compañía espacial SpaceX.

La carrera comercial entre los dos multimillonarios se ha intensificado en torno al programa lunar Artemis de la NASA, después de que la agencia espacial estadounidense planteara la posibilidad de excluir a SpaceX debido a retrasos.

