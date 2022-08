La discriminaron en un restaurante por un detalle en su look y la historia se volvió viral

La influencer y tiktoker mexicana Herly RG fue protagonista de un suceso que causó polémica en las redes sociales,cuando habló de discriminación en el restaurante Sonora Grill de la avenida Masaryk, en el barrio de Polanco de Ciudad de México.

Sin embargo, su reacción pasó del tono jocoso a la sorpresa luego de que una presunta hostess del restaurante Mochomos le confesó que a ella le pidieron que “la escondiera” en la zona menos visible del restaurante. Fue a través de Twitter que la influencer manifestó su asombro ante esta revelación.

“Ayer hice un video de broma del restaurante de Polanco y una joven que era hostess en un restaurante ‘pipirisnais’ (elegante) me dijo que a ella le habían mandado esconderme a mí por mi color de cabello extravagante y me quedé así”, escribió Herly en la red social.

En el video que había publicado sobresalió la respuesta de la hostess. “Bebé, yo trabajaba de hostess en Mochomos y te recibí el día de tu cumpleaños, me estaban indicando que te escondiera, me enojé mucho y me valió”, le dijo la usuaria Jess Quintero. “Muchas veces era por el color de cabello, cuando van chicas muy ‘destapadas’ también nos piden esconderlas”, agregó.

El comentario que Herly recibió en TikTok TikTok

Todo comenzó con una broma...

Antes, a través de su cuenta de TikTok, la influencer bromeó sobre el tema de racismo que supuestamente hacen en las sucursales del Sonora Grill en la Ciudad de México. En el video, con más de 200 mil reproducciones, se observó a Herly triste porque la sentaron en la zona “Mousset” por no ser “blanca”.

“Cuando llegas a un restaurante de Polanco y te sientan en la zona “Mousset” porque no eres güera”, se leía en la grabación en la que después recibió el sorpresivo comentario.

¿Por qué Sonora Grill causó polémica en México?

El restaurante de la colonia Polanco en Ciudad de México está en medio de una polémica luego de que una cuenta de Twitter identificada como Terror Restaurantes Mx publicó: “Nos llega el reporte de que en Sonora Prime Grill Masaryk de Sonora Group dividen a clientes dependiendo de su aspecto físico y color de piel”.

De acuerdo con el comentario, las secciones las llaman Gandhi y Mousset y “el trato es completamente diferente”, según los rasgos visibles de las personas: “Incluso el director de la marca, llamado Juan Manuel Moreira, se molesta mucho si sientan a alguien que se ve pobre o da mala imagen al restaurante según él”, añadió la publicación que se volvió viral luego de que algunos extrabajadores compartieron las indicaciones que recibían y casos de abuso y explotación:

“Por lo pronto sé que Ricardo Añorve (dueño) ordena contratar a gente blanca y estética para puestos de poder, incluso prefieren extranjeros, aunque no sepan a qué van, prefieren dar buena imagen antes que cualquier cosa”, señalaba una persona.

Finalmente, el caso de este restaurante tuvo tanto eco que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Ciudad de México emitió un comunicado en Twitter, en el que informó que abrió un expediente por conductas de racismo en el restaurante.

“Esto podría traducirse en diversas acciones como disculpa pública, cursos de sensibilización a todo su personal, así como la revisión de su normativa, para que se ajuste a los principios y estándares legales de derechos humanos en esta ciudad”, puntualizó el organismo.

Por su parte, el restaurante involucrado negó las acusaciones: “En Sonora Grill Group negamos cualquier práctica racista o de discriminación. A lo largo de 18 años nos hemos desarrollado como un grupo en el que impera el respeto, la inclusión, el servicio y el amor a nuestro país”, enfatizó.